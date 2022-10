Amici 22: Claudia Bentrovato affronta Asia Bigolin e la sbugiarda, ecco cosa è successo tra le due ballerine

Gossip TV

Claudia e Asia a confronto ad Amici: "Mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai".

Tensione nella scuola di Amici. Nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi, è andato in onda il confronto tra Asia Bigolin e Claudia Bentrovato, che ha vinto la sfida lanciata da Raimondo Todaro. Asia invece è attualmente al televoto. A decidere il suo destino nella scuola sarà il pubblico di Canale 5.

Claudia Bentrovato e Asia Bigolin a confronto ad Amici 22

Nel daytime di ieri di Amici 22, Claudia Bentrovato ha vuotato il sacco sulla storia di Asia Bigolin, la quale ha sempre raccontato di non aver avuto le possibilità economiche per studiare danza. Stando alle parole della nuova ballerina di Raimondo Todaro, però, la verità sarebbe un'altra:

Io ti conosco abbastanza, diciamo che so più o meno la tua vita da un annetto. E quando tu dici ‘Io non ho mai potuto studiare danza’ e io lo so che tu quest’anno… Tu, non uno, ma hai tre lavori: la mattina al bar, insegni danza, lavori in discoteca e so quanto guadagni perché lavoro con te, hai la patente, hai la macchina, sei a 20 minuti dalla scuola di Samuele dove puoi studiare tutti gli stili di danza. E non è vero, perché una lezione di danza costa dieci euro. Te l’avevo chiesto anche io: ‘Asia perché non vieni mai?’. E tu sei stata la prima a dirmi che sei una co…na. Quindi quando ho sentito la frase ‘Ce lo meritiamo al 50 e 50’ mi ha dato fastidio per una questione di dedizione in quello che fai.

Leggi anche È guerra ad Amici tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Dichiarazioni che hanno infastidito Asia. L'ex allieva di Raimondo Todaro, infatti, ha prontamente replicato rivelando a Claudia di non aver avuto le sue stesse possibilità economiche per studiare danza:

Io devo pagarmi tutto il resto, non ho mia mamma che mi paga le cose. La mia macchina si spacca ogni 3 mesi. Da quest’anno avrei realmente iniziato a far cose.

Scopri le ultime news su Amici.