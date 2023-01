Amici 22, confronto tra gli allievi dopo il Capodanno gate. Wax contro tutti?

Gossip TV

Nel daytime di Amici di oggi, lunedì 16 gennaio, gli allievi soggetti al provvedimento del Capodanno gate sono rientrati in casetta e si sono confrontati con i compagni, per un chiarimento. Ma, tra loro, Wax sembra deciso a non volersi più integrare. Ecco cos'è successo.

Nella puntata di Amici andata in onda oggi, lunedì 16 gennaio, la produzione ha mandato in onda un duro confronto tra i ragazzi soggetti a provvedimento e gli altri allievi della casetta.

Amici 22, il confronto tra i ragazzi rivela profonde spaccature tra loro

Il primo a prendere la parola è stato Ramon. Il ballerino ha voluto, innanzitutto, sottolineare che non c'erano stati discorsi tra loro, ma era stato automatico riunirsi e stare insieme:

"Siamo tutti molto diversi e ognuno di noi ha un diverso carattere, ma un po' tutti, chi era più forte o meno, sentiva che, con l'assenza di alcuni elementi, era più leggera la situazione, tutti eravamo più tranquilli."

Anche Gianmarco Petrelli ha concordato con la versione di Ramon e ha proseguito dicendo che il gruppo ha raggiunto una certa unità, hanno mangiato tutti insieme, compreso Aaron - hanno detto scherzando - e il loro intento è mantenere questa situazione. Anche Megan ha preso la parola e ha accusato Wax e Tommy Dali di aver cercato di capeggiare e di avere un certo atteggiamento intimidatorio nei confronti di alcuni compagni. A questo punto, Wax è intevenuto, esprimendo ciò che gli altri non dicevano:

"Alla fine, il problema di tutto sono io"

Anche Angelina ha deciso di intervenire e ha chiesto se i ragazzi avessero dei rancori verso di loro. Tutti hanno riposto di no e Wax è stato ancora più categorico: "Voglio stare da solo, farmi influenzare dagli altri non mi piace e preferisco stare da solo". Il cantante aveva già espresso il suo disappunto e in un fuori onda della scorsa puntata aveva dichiarato di non voler più parlare con nessuno, se non con i ragazzi coinvolti nel provvedimento.

In generale, i ragazzi hanno espresso il desiderio di poter stare tutti più tranquilli, anche se Wax ha sottolineato che non riesce a fidarsi di loro e che sembra che i ragazzi lo ritengano un problema. Gli altri allievi del talent hanno negato e alla fine le tensioni si sono stemperate in un abbraccio. Ma riusciranno a mantenere questa linea di comportamento?

