Amici 22, bufera su due allievi della scuola: sono in arrivo pesanti provvedimenti disciplinari

Nella scuola di Amici non tutti sembrano prendere sul serio l'opportunità di studiare e imparare dai professionisti. In particolare, due allievi sono stati pesantemente penalizzati per il loro atteggiamento. Vediamo cosa è successo.

Si è abbattuta una bufera su due allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi: la poca professionalità e serietà dimostrata nei confronti di materie come teoria musicale, unito a un atteggiamento a tratti estremamente arrogante, ha spinto il professore Rudy Zerbi a chiedere per loro un provvedimento disciplinare.

Punizione in arrivo per NDG e Tommy Dali

La scorsa settimana, Rudy Zerbi aveva interrogato a sorpresa la classe di canto, dopo le segnalazioni del collega Giovanni Sciabbarrasi di una certa mancanza di studio e rispetto da parte di alcuni allievi. Dalla verifica a sorpresa era emerso che gran parte degli alunni del talent show di Canale 5 era gravemente impreparata e svogliata. In particolare, due allievi avevano avuto delle votazioni fortemente insufficienti: NDG e Tommy Dali.

Stanco per questo atteggiamento così irritante, Rudy Zerbi aveva stabilito che per loro avrebbe chiesto dei provvedimenti disciplinari, specificando che non sarebbe stato tenero con loro, ma avrebbe assegnato a entrambi una punizione esemplare che mettesse anche a rischio la loro presenza nella scuola.

Nel daytime del 15 novembre, i due allievi si sono confrontati, ammettendo che su alcune materie non avevano dato il massimo e si erano mostrati preoccupati, perché non c'era traccia della comunicazione per il provvedimento. Improvvisamente, i due cantanti sono chiamati da Zerbi e Lorella Cuccarini, ma si attardano a cercare le rispettive felpe. Il loro arrivo in studio è così segnato già da un immediato rimprovero:

"Fate con comodo, vi stiamo aspettando già da 10 minuti, però questo è trend. Evidentemente, ancora non ci siamo spiegati."

Rudy Zerbi ha riassunto la situazione di entrambi, soprattutto, la mancanza di studio nei confronti di materie come solfeggio e teoria musicale:

"Ci avete molto delusi. Non solo me o il maestro Sciabbarrasi, ma avete mancato di rispetto a tutti coloro che lavorano in questa scuola. Dato che siete i peggiori, per voi c'è un provvedimento disciplinare, concordato con la maestra Cuccarini."

A Zerbi si è aggiunta Cuccarini, che ha sottolineato quanto fosse stata delusa dal loro atteggiamento ed è passata a illustrare il provvedimento che hanno deciso insieme lei e Zerbi per NDG e Tommy Dali:

"Per essere grandi, in cima alla lista da fare bisogna mettere ciò che non ci piace e ciò in cui non riusciamo. Altrimenti, è troppo facile fare solo ciò che ci piace. Qui tutto è utile. Abbiamo pensato di darvi un provvedimento che vi insegni a capire l'importanza di questa scuola: da questa settimana lavorerete da soli. Non avrete nessuno per esercitarvi, preparare le vostre esibizioni."

Sebbene senza parole per la decisione presa dai due insegnanti, Tommy Dali ha cercato di giustificarsi, promettendo che si sarebbe impegnato, perché per lui la scuola e la musica sono tutto. Ma le sue parole sono state prese con molto scetticismo da Zerbi che lo ha zittito:

"Il messaggio che è passato è dipeso dal vostro atteggiamento. Cambiate registro e dimostratelo con i fatti."

