Amici 22, Rudy Zerbi contro due allievi: "Se non vi piace, non venite più in questa scuola"

Gossip TV

Nel daytime di oggi la classe di canto è stata duramente rimproverata da Rudy Zerbi per la svogliatezza mostrata durante le lezioni. Ma a subire la punizione peggiore saranno NDG e Tommy Dali Ecco cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, mercoledì 9 novembre, è stato un rollercoaster di emozioni: dalla più alta felicità, alla tristezza più profonda. Ma è, soprattutto, per NDG e Tommy Dali che la situazione non si prospetta rosea.

Rudy Zerbi: "Non mi piace quello che sto vedendo"

Durante la lezione di teoria musicale di oggi, è entrato a sorpresa Rudy Zerbi. Un'entrata che ha lasciato perplessi e preoccupati i ragazzi.

A quanto pare, Zerbi ha chiesto al collega e maestro Giovanni Sciabbarrasi chi, tra gli allievi, sta affrontando con rispetto e serietà anche le lezioni teoriche, non soltanto quelle di canto o le esibizioni davanti al pubblico. Ne è venuto fuori un quadro allarmante: la maggior parte dei ragazzi, durante le lezioni, si distraggono, parlano tra loro, fanno disegnini sul quaderno, pensano ad altro.

Molti sono anche irrispettosi, non svolgono gli esercizi e alcuni, come Tommy Dali, dimostrano un preoccupante disinteresse per la materia. Così come Piccolo G. - con cui Zerbi ha già avuto uno scontro - e NDG. Quando Zerbi ha chiesto a loro tre delle spiegazioni, le parole dei ragazzi non soltanto non lo hanno convinto, ma lo hanno portato a prendere una decisione drastica.

"Le vostre scuse mi hanno veramente stufato. Sento scuse dalla prima puntata del programma, le sento da tutti. Sono tutte parole, voi pensate che la teoria non serve a niente, che andate in puntata, vi esibite, vi prendete gli applausi e tornate a posto. Siete convinti che la teoria non vi serva, ma, invece, vi sbagliate: se volete scrivere, avete bisogno della teoria della musica, altrimenti, sarete sempre scrittori limitati"

Rudy Zerbi ha poi mostrato un video a sorpresa che ritraeva gli allievi durante la lezione di Giovanni Sciabbarrasi: una classe disattenta, assonnata, con poco rispetto per la lezione e l'insegnante. La punizione di Zerbi si è scagliata prima contro tutta la classe con una verifica a sorpresa e immediata.

Un test che ha mostrato le lacune profonde degli allievi del talent, qualcosa di inaccettabile per Rudy Zerbi, soprattutto, davanti all'evidente mancanza di studio di molti degli allievi:

"Queste sono le basi, non sono cose così complicate"

La carneficina è proseguita sullo stesso tono, tra silenzi prolungati e imbarazzanti e risposte incerte e lacunose. Ma a lasciare senza parole è stata la decisione finale di Rudy Zerbi. Dopo aver stilato una classifica dei peggiori tra coloro che non seguono le lezioni, l'insegnante ha preso una drastica scelta:

"NDG e Tommy Dali, voi siete gli ultimi. Vi avviso, ho intenzione di chiedere ufficialmente la produzione un provvedimento e ve lo dico subito: non è un provvedimento che prevede di pulire la sala relax o altro, ma qualcosa che interferirà con la vostra presenza qui nella scuola. Non posso più tollerare questo atteggiamento da parte vostra di come vi relazionate con questa materia che, come ho detto oggi, è importante come esibirsi. Se per voi non lo è, allora questa scuola non fa per voi. Se volete venire in questa scuola, allora studiate, anche quello che vi piace meno, ma dovete studiare."

Chissà quale provvedimento adotterà Rudy Zerbi contro NDG e Tommy Dali. Non ci resta che attendere la puntata di domani.

Scopri le ultime news su Amici