Amici 22, Benedetta Vari compie gli anni: i dolci auguri di Mattia Zenzola!

Gossip TV

Il 14 settembre è stato il compleanno di Benedetta Vari, ex ballerina di Amici: ecco i dolci auguri che le ha dedicato Mattia Zenzola!

Tra Benedetta Vari e Mattia Zenzola c'è solo amicizia o qualcosa di più? I rumors sui due ballerini di Amici, il talent di Maria De Filippi pronto a ripartire a breve su Canale5, si sono susseguiti tutta l'estate, accendendo le speranze dei fan di poterli vedere finalmente insieme. Anche in occasione del compleanno della ballerina, Mattia Zenzola era presente e le ha dedicato un dolce augurio sui social.

Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari: gli auguri in occasione del compleanno della latinista

Benedetta è entrata nella scuola a pochi passi dal Serale, non riuscendo a qualificarsi, ma diventando partner di ballo di Mattia, affiancandolo nelle esibizioni durante l'ultima fase del talent. Una volta terminata l'esperienza del programma, tuttavia, Benedetta e Mattia non hanno smesso di vedersi e di frequentarsi, tanto da trascorrere molti momenti insieme, alimentando i rumors di chi li voleva insieme.

Alcune fonti vicine alla coppia hanno affermato che ciò che c'è tra loro va oltre l'amicizia, soprattutto, per l'atteggiamento del ballerino, che non ha mai nascosto l'ammirazione e la stima per Benedetta. Il gossip più recente riportato da Deianira Marzano rivelava che la coppia era stata vista baciarsi per strada e alla fan che li aveva visti aveva chiesto discrezione e di cancellare eventuali foto che li ritraevano insieme. Anche in occasione del compleanno di Benedetta Vari i due ballerini hanno trascorso la giornata insieme, come testimoniano le storie sui social.

Benedetta e Mattia, infatti, sono stati insieme in Puglia, presso la famiglia di Zenzola e il latinista ha dedicato alla Vari una dolce dedica su Instagram:

"Auguri a te che mi sopporti sempre"

I fan, dopo questa ennesima foto dei due insieme, sperano davvero di poterli veder uscire presto allo scoperto, sebbene Benedetta sia sempre fidanzata con il suo storico compagno. Che sia tutta una montatura per tenere desta l'attenzione su di loro? Non resta che attendere per scoprirlo.

Scopri le ultime news su Amici