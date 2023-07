Amici 22, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono una coppia: arriva la conferma di una fonte vicina

Gossip TV

Il vincitore di Amici Mattia Zenzola e la sua partner di ballo Benedetta Vari sono una coppia?

Manca ancora molto alla prossima edizione di Amici, il talent show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Dopo la vittoria di Mattia Zenzola, il ballerino latinista allievo di Raimondo Todaro, tutti gli allievi si sono dedicati a progetti ed eventi fuori dalla scuola, per promuovere il loro lavoro come singoli professionisti ed ex concorrenti di uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset.

Amici22, Mattia e Benedetta sono una coppia? Parla una fonte vicina!

In particolare, abbiamo visto i ballerini Mattia Zenzola e Benedetta Vari esibirsi in diversi eventi legati alla danza e presenziare a quasi tutti sempre insieme. La loro complicità è cresciuta nel tempo, dato che nella scuola erano solo partner di ballo e, in diverse occasioni, Vari era stata di grande supporto al collega. Tuttavia, dalla loro uscita dal talent sono aumentate le voci di una relazione tra i due, tutte puntualmente smentite.

Soprattutto, perché Benedetta Vari è felicemente fidanzata da diverso tempo, mentre Mattia ha risposto in maniera vaga e imbarazzata alla domanda se stesse frequentando qualcuno. I due sono stati anche accusati di aver lasciato credere ai fan di avere una relazione, perché in questo modo l'attenzione su di loro si manteneva costante. Ma, a sorpresa, è arrivata una voce, vicina alla coppia, che ha rivelato che i due si starebbero davvero frequentando. A parlare, è un'amica di famiglia di Mattia, che sembra conoscerlo da sempre: infatti, come riporta MondoTv24, si tratta anche di un'ex collega di ballo, che ha dichiarato quanto segue:

"Non so quale rapporto possa esserci tra i due, so per certo, però, che Mattia è molto schivo, molto proiettato verso gli obiettivi, tante ragazze prima del talent lo corteggiavano, ma lui è uscito soltanto con colei che sarebbe diventata la sua fidanzata. Se il sentimento non era corrisposto non ha mai illuso nessuna, è sempre stato corretto e discreto, non rispondeva neanahc ai messaggi su whatsapp con i complimenti. Conoscendolo, è evidente che Benedetta non gli è indifferente. me ne sono accorta quanto ha vinto, l'ha chiamata, l'ha cercata, non era semplice riconoscenza per una partner di pista, certe sue espressioni valgono più di tante parole"

La collega e amica di Mattia ha anche rivelato di aver conosciuto di persona Benedetta e si è detta entusiasta della ragazza. Infatti, l'ha definita "molto paziente, matura per la sua età, molto concreta" e ha aggiunto che non ci sono dubbi che i due siano una coppia:

"Si vogliono molto bene, mi sbilancio e dico che sono una bella coppia, tante cose mi fanno pensare che stiano insieme"

