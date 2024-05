Amici 22, arrestato lo stalker di Angelina Mango: è un 49enne con precedenti!

Gossip TV

Angelina Mango, una delle finaliste di Amici 22, è stata perseguitata da uno stalker: l'uomo, un 49enne con precedenti, è stato finalmente arrestato!

Angelina Mango è tra le cantanti più amate di Amici22, l'edizione del talent di Canale5 che ha visto trionfare Mattia Zenzola con Angelina al secondo posto. Dopo il percorso ad Amici di Maria De Filippi, per l'artista si sono aperte le porte di una luminosa carriera: la partecipazione e vittoria al Festival di Sanremo 2024 e poi l'Eurovision Song Contest. La cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, è stata di recente vittima di stalking, ma la vicenda si è conclusa per il meglio, con l'arresto dello stalker, un 49enne di Ferrara con precedenti.

Amici 22, Angelina Mango vittima di stalking!

La fama di Angelina Mango è cresciuta al punto che anche all'estero hanno conosciuto il nome della nostra pop star: Angelina, infatti, dopo Amici 22 ha iniziato i suoi primi tour nei locali delle città italiane, facendo il tutto esaurito nella maggior parte delle date. Dopo diversi mesi arriva l'annuncio che sarà tra i Big a Sanremo 2024 con la sua canzone La noia. Le prime recensioni della stampa specialistica che ha avuto il privilegio di ascoltare il pezzo sono entusiaste: la canzone è una ventata di novità tra le 30 proposte di Sanremo 2024 e c'è chi già ritiene che possa essere candidata alla vittoria.

Previsione che si rivela corretta: Angelina Mango trionfa al Festival di Sanremo 2024 ed è la rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest. Nonostante l'impegno, la bravura dell'artista e un corpo di ballo di cui si circonda che crea coreografie ad hoc, per Angelina la vittoria non arriva. E nella mente dei fan restano impresse le immagini di Angelina in sala stampa che canta Imagine e poi la fuga in camerino, troppo stanca e provata per la situazione che stava vivendo.

Ciò che nessuno poteva immaginare era che, oltre alla tensione per gli eventi a cui prendeva parte, Angelina Mango e sua madre Laura Valente erano alle prese anche con una situazione spiacevole: entrambe erano perseguitate da uno stalker.

Arrestato lo stalker di Angelina Mango: è un 49enne con precedenti

La notizia è emersa nelle scorse ore, pubblicata da Tgcom24: secondo il sito, infatti, Angelina Mango e Laura Valente sono state vittime di stalking. La denuncia alla questura di Milano è stata presentata da Angelina Mango lo scorso febbraio e lo stalker, un 49enne originario di Ferrara e con precedenti, è finito agli arresti domiciliari.

Tuttavia, lo stalker non si è arreso e ha continuato a tartassare la cantante e la madre con lettere e messaggi di Whatsapp: solo ieri mattina, 21 maggio, è stata messa la parola fine alla vicenda, con l'arresto dell'uomo da parte dei Carabinieri.

Lo stalker è stato prelevato dalla sua casa di Mesola, in provincia di Ferrara, per ordine del Gip di Milano e ricoverato in una clinica psichiatrica, in attesa di una sentenza per eventuale infermità mentale.

