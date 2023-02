Amici 22, Arisa spiega il perché del suo sfogo in puntata

Gossip TV

La cantante e prof di Amici è stata protagonista di uno sfogo nella puntata di Amici di ieri, domenica 12 febbraio, nel quale ha espresso le sue fragilità. Arisa è tornata sull'argomento, per spiegare come mai ha deciso di rivelare questa parte di sé. Vediamo cosa ha detto.

Nella puntata di Amici di ieri, domenica 12 febbraio, Arisa si è lasciata andare a un lungo sfogo, a causa di una forte crisi personale e professionale che sta attraversando. Immediato è stato il conforto dei colleghi e della conduttrice del programma di Canale 5, Maria De Filippi.

Amici 22, Arisa rivela il perché del suo sfogo

La cantante si è sfogata, raccontando anche della delusione per non essere stata selezionata, per la seconda volta, da Amadeus per il Festival di Sanremo: come però le ha ricordato Rudy Zerbi, non è la partecipazione alla kermesse a determinare la bravura o meno dell'artista. La cantante si è davvero sentita compresa e ha deciso di condividere sui social un ringraziamento per l'affetto che le hanno rivolto i fan:

"Cari amici, vi volevo ringraziare per tutti i messaggi che mi state lasciando in dm, sia per Sanremo, e il duetto con Gianluca, sia per oggi ad Amici. Evidentemente vi siete sentiti molto toccati dal mio flusso di coscienza, dal mio sfogo. Ogni tanto mi lascio andare e non mi rendo conto di quello che dico e di dove sono. Solo dopo me ne rendo conto."

La cantante aveva anche chiesto alla conduttrice di Amici di tagliare la parte in cui si sfogava, perché non voleva mostrarsi debole, ma poi ha cambiato idea e in questo intervento sui social ha spiegato qual è stata la motivazione dietro questa scelta:

"Non me la sono sentita di tirarmi indietro, so bene che il fatto di farvi sapere che le vite perfette non esistono può essere d'aiuto anche a tutti voi e condividere un momento in cui ci si sente sconfitti è umano e va bene così."

