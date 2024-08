Amici 22, Angelina Mango festeggia il sold out di tutte le tappe del suo tour

Gossip TV

Con un post su Instagram, l'ex allieva di Amici 23 Angelina Mango ha annunciato il sold out di tutte le tappe del suo tour a due mesi dall'inizio.

Angelina Mango è arrivata seconda, dietro Mattia Zenzola, alla finale di Amici 22, ma da allora la sua carriera ha preso il volo e la giovane artista ha collezionato una serie di successi, tra cui la vittoria del Festival di Sanremo 2024. Il suo ultimo album, Poke melodrama, ha fatto incetta di stream su Spotify ed è uno dei più ascoltati degli ultimi mesi. Inoltre, con un post sul suo account Instagram, Angelina Mango ha voluto festeggiare un altro traguardo. Il suo tour, a due mesi prima dall'inizio, ha già registrato il sold out per tutte le date proposte.

Come già accaduto per il suo primo tour nel 2023, anche questa volta, tutte le tappe del tour di Angelina Mango è andato completamente sold out. A rivelarlo, con un tenero post su Instagram, è stata la diretta interessata. Sui social, l'ex allieva del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha annunciato che non solo le date italiane sono sold out, ma anche due delle tappe del tour europeo hanno registrato lo stesso risultato.

Dopo essere arrivata seconda ad Amici22, per Angelina si è aperto un luminoso percorso: vincitrice di Sanremo 2024, poi settima classificata all'Eurovision Song Contest in Svezia, dove ha rappresentato l'Italia. E, nel frattempo, un nuovo album nel quale non mancano collaborazioni con alcuni dei più grandi talenti della musica e che è già uno dei più ascoltati di questa estate. Il nuovo tour partirà da Roma, all'Atlantico Live, l'11 e 12 ottobre, poi proseguirà per Napoli (Casa della Musica il 14 e 15 ottobre) e a seguire altre tappe nei club d'Italia. Il tour europeo invece, comprenderà tappe -anche queste già sold out - a Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Francoforte, Parigi e Madrid.

Per celebrare questi successi, Angelina Mango ha scritto nel suo post:

"Ok ci sono un po’ di brindisi da fare. il tour italiano è completamente sold out. le date di monaco colonia e londra sono sold out, e abbiamo appena aggiunto una data a francoforte. E infine la noia è il brano italiano di una solista più ascoltato su spotify e il più ascoltato all’estero del 2024"

Angelina Mango: "Non pensavo che avrei partecipato ad Amici"

In una recente intervista a Vanity Fair, Angelina Mango ha raccontato del suo percorso, prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi.Inizialmente, infatti, Angelina non aveva pensato di poter partecipare ad Amici o in generale a un qualunque talent. Non per pregiudizi personali, ma perché sentiva che a livello emotivo e personale per lei sarebbe stata molto dura.

Tuttavia, nonostante le prime canzoni pubblicate avessero riscosso un discreto successo, la cantante ha realizzato che per raggiungere un pubblico più ampio occorreva farsi conoscere maggiormente e, complice il covid e lo smarrimento che ha provocato in lei, si è decisa a compiere questo passo verso Amici:

"Nell’estate del 2022 avevo finito al scuola da tre anni e, complice anche il covid, non avevo nulla in mano. Mi sentivo improduttiva. Ho considerato l’idea di andare all’estero. Alla fine, invece, ho mandato un provino ad Amici. Una decisione presa in solitaria. Non mi sono confrontata nemmeno con mia mamma. La settimana successiva sono stata convocata. Mi sono messa in viaggio da sola, da Milano a Roma, dove sono rimasta per sei mesi"

