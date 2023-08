Amici 22, Angelina Mango festeggia il Disco d'Oro e il suo tour imminente: già tre date sono sold out!

Gossip TV

La seconda classificata ad Amici22, Angelina Mango, ha raggiunto un altro traguardo importante: la vittoria del Disco d'Oro e la soddisfazione del tutto esaurito in tre date del suo tour imminente!

Continua a ottenere meritatissimi successi e traguardi splendidi la seconda classificata ad Amici22, la cantante Angelina Mango: pochi giorni fa, infatti, ha festeggiato il Disco d'Oro e il tutto esaurito in tre date del suo imminente tour in giro per l'Italia!

Amici 22, Angelina Mango vince il Disco d'Oro: tre delle date del suo tour sono già sold out

Angelina è giunta nella scuola verso dicembre, mettendosi subito in luce per la grande maturità personale e professionale: una voce splendida, unita a un animo gentile e umile le hanno presto permesso di ritagliarsi un posto non solo nel cuore dei suoi compagni, ma anche in quello del pubblico. Nella scuola ha stretto un forte legame con uno degli elementi più turbolenti della classe di allievi di Amici di Maria De Filippi, Wax, allievo di Arisa: nonostante i caratteri completamente opposti, Angelina e Wax hanno dimostrato subito di andare d'accordo e sono stati un sostegno prezioso l'uno per l'altra.

Anche una volta terminato il programma, Wax ha dichiarato che spera di continuare a mantenere questo legame per molto tempo e ha dedicato ad Angelina e Maria De Filippi il suo album, per l'importante sostegno e affetto che gli hanno dimostrato la sua compagna e la conduttrice del talent show di Canale5. Dopo aver compleato l'instore tour, Angelina Mango si sta preparando per il suo primo tour ufficiale in giro per le più importanti città italiane: con un post su Instagram di qualche giorno fa, la cantante ha condiviso con i fan due importanti novità.

La prima riguarda proprio il suo tour, andato sold out in ben tre date e la seconda è che il suo album, Voglia di Vivere, ha vinto il Disco d'Oro. Un traguardo importante per una giovane artista e che è solo il primo di una serie di successi che sicuramente costelleranno la carriera di Angelina.Qualche settimana fa, il suo EP aveva ottenuto il Disco di Platino, risultando anche tra i più ascoltati su Spotify e Angelina aveva condiviso la tenera reazione della sua insegnante nella scuola, Lorella Cuccarini, che le aveva dedicato parole di orgoglio e affetto. Ecco cosa ha scritto, invece, la cantante in occasione della notizia del Disco d'Oro:

"Ciao mamma, il mio album è disco d'oro. Ah sì, Milano, Napoli e Torino sono sold out"

Il post è stato preso d'assalto dai commenti di fan entusiasti, ma anche dei suoi ex colleghi di Amici, come Samu Segreto e Giulia Stabile, che ha commentato con un tenero messaggio: "Posso amare questo post quanto amo te??".

