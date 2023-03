Amici 22, Angelina contro Arisa: "So cosa sta cercando di dirmi e non mi piace"

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici, Angelina ha avuto da ridire sul guanto di sfida lanciatole da Arisa. Vediamo insieme cosa è successo.

La seconda puntata del Serale è sempre più vicina e andrà in onda domani, sabato 25 marzo, e anche oggi durante il daytime di Amici di Maria De Filippi sono arrivati dei guanti di sfida per gli allievi del talent di Canale 5. Tra questi, uno in particolare ha scatenato diverse polemiche e ha visto scontrarsi Angelina Mango e Arisa.

Amici 22, Angelina Mango contro Arisa: c'è tensione in vista del Serale

Durante il daytime di oggi, venerdì 24 marzo, Angelina ha ricevuto una busta rossa da Arisa, che vorrebbe vederla sfidarsi con Federica. Nonostante sia un guanto di sfida, Arisa - come già in passato - non può non elogiare la bravura di Angelina e il suo talento nel canto, ma non nasconde che vorrebbe vederla mettersi in gioco per il Serale. Anche in questa busta, come riferito durante i primi confronti tra le squadre, Arisa sottolinea come rispetto ad Angelina, sia Federica a essere davvero brava, perché nelle sue esibizioni ci mette il cuore.

Se l'altra volta, Angelina ha accettato di buon grado questo paragone, questa volta non riesce a non essere infastidita dalle parole della coach di canto e decide di sfogarsi con i suoi compagni:

"Lei [riferendosi ad Arisa] fa la gentile, nel senso che ti impacchetta tutto quello che dice. Ma Fede ha un cuore gigante e tu sei il pifferaio magico. Hai capito? Fede ha il cuore grande e io la voce. Che canto a fare allora? Mi scoccia questo discorso!"

La cantante ha poi svelato un retroscena che riguarda i suoi genitori: i cantanti Mango - scomparso nel 2014 - e Laura Valente. La giovane Angelina svela che anche i suoi genitori le dicevano sempre che oltre ad avere una bella voce, nel canto è importante il cuore:

"Mi fa sorridere questa cose, perché se lei dice così, allora io non dovrei più cantare."

Rispetto al guanto di sfida che ha portato Aaron e Wax a litigare, a causa dell'atteggiamento scontroso e irascibile di quest'ultimo, in questo caso il guanto di sfida avvicina ancora di più e unisce Federica e Angelina: entrambe si abbracciano e stanno sedute vicine, confessandosi l'un l'altra di essere fortunate ad essersi trovate nella scuola. Per una volta, nel talent viene mostrato quanto, nonostante la competizione, tra i ragazzi possa davvero crearsi un legame speciale, qualcosa che li unirà anche fuori dal programma.

Scopri le ultime news su Amici