Amici 22, Aaron in lacrime dopo il giudizio di Cristiano Malgioglio: "Bisogna essere adulti per cantare questo brano"

Durante la quinta puntata del Serale di Amici, l'esibizione di Aaron non ha entusiasmato Cristiano Malgioglio, uno dei tre giudici, provocando le lacrime del cantante. Ecco cosa è successo.

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Federica Andreani e non poche polemiche, come spesso capita per il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra i cantanti Aaron è uno degli indiscussi talenti del programma, ma la sua esibizione non è stata particolarmente apprezzata da Cristiano Malgioglio, il quale lo ha duramente criticato.

Amici 22, Aaron in lacrime dopo il giudizio di Cristiano Malgioglio

Nella quinta puntata della seconda fase di Amici 22, Aaron ha cantanto La cura di Franco Battiato, mettendo a segno un'esibizione che sembra aver soddisfatto l'allievo, ma non i giudici del programma. In particolare Cristiano Malgioglio, pur ammetendo che l'allievo di Rudy Zerbi ha una splendida voce, manca forse della maturità adatta a interpretare il brano:

"Io sono felice che i coach facciano interpretare brani diversi. Questa canzone è talmente straordinaria, emotiva, bella, che per me ci vorrebbe una voce da grande interprete. Tu hai una voce meravigliosa, l'ho sempre detto. Magari tra un paio d'anni sarà ancora più fumosa e strong, però per cantare questo brano bisogna essere adulti. Lui questa spinta non me l'ha data. Non mi ha trasmesso nulla. Lui è troppo giovane per parlare d'amore."

Il giudizio di Malgioglio è stato però un duro colpo per Aaron, il quale è scoppiato in lacrime, anche a causa delle tensioni a cui sono sottoposti gli allievi in queste ultime settimane. A consolarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi, ma anche il giudice si è dispiaciuto nel vederlo così e ha chiesto di poterlo abbracciare. Leggi anche Amici 22, Cricca in lacrime durante il Serale. Interviene Maria De Filippi Aaron si è però calmato quasi subito e ha rivelato che per lui questa canzone è stata molto difficile da preparare, ma ce l'ha messa tutta. Anche Michele Bravi ha concordato con il giudizio del collega, ma ci ha tenuto a donare al giovane allievo un consiglio su come poter interpretare al meglio questa canzone:

"Questo pezzo è complicatissimi, io che che la bravura dell'interprete sia prendere quello che tu swenti di quella canzone e traghettarlo verso chi ascolta. Io penso che tu l'abbia fatto in maniera più che dignitosa, nonostante la tua giovane età. Poi Cristiano ha ragione e anche io ho avvertito un po' di sforzo. Ma non è andata male. Arriverà anche per te il momento in cui riuscirai a raccontarla con la giusta interpretazione!"

