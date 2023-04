Amici 22, Cricca in lacrime durante la puntata. Interviene Maria De Filippi: "Ti sei convinto di essere mediocre..."

Gossip TV

Durante la quinta puntata del Serale, Cricca ha avuto un forte crollo emotivo che ha richiesto l'intervento di Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa è successo!

Siamo arrivati anche alla quinta puntata del Serale di Amici e gli allievi del talent di Canale 5 iniziano a sentire la pressione aumentare, così come aumentano i dubbi e le preoccupazioni. Nel corso della puntata andata in onda ieri, sabato 15 aprile, Cricca è stato protagonista di un forte crollo emotivo - dopo essere stato messo in crisi dal guanto di sfida di Arisa durante la settimana -che ha richiesto alla conduttrice Maria De Filippi di intervenire.

Amici 22, Cricca in lacrime e Maria interviene a rassicurarlo

Cricca è finito al ballottaggio per l'eliminazione finale insieme a Ramon Agnelli e a Federica Andreani e poco prima della sua esibizione sulle note di Hold Back the River, la conduttrice non ha potuto fare a meno di notare che il cantante sembrava poco presente a se stesso:

"Sei sicuro di stare bene? Eh, vedi? Perché ho imparato a conoscerti e mi preoccupo quando il mutismo è prolungato. Voglio dirti un paio di cose che è normale che anche un ragazzo pianga, ci sta tutto. Non toglie niente alla tua dignità, non toglie niente al tuo orgoglio, niente, hai capito? Niente"

Così, spinto anche dalle confortanti parole della conduttrice, Cricca si è esibito in un'emozionante performance e durante l'esibizione la sua voce ha iniziato a tremare, mentre anche i suoi compagni avevano gli occhi lucidi perché riuscivano ad avvertire le emozioni del loro amico e compagno. Cricca ha concluso l'esibizione ed è scoppiato in un pianto dirotto. Immediatamente Ramon è arrivato a confortarlo, mentre il pubblico esultava e chiamava il suo nome. Anche qui Maria è intervenuta e lo ha confortato:

"Ma che ti sei messo in testa? Ormai è una settimana che hai stabilito che sei la mediocrità, ma non te l'ha detto nessuno, l'hai deciso da solo."

Vedendo che il giovane cantante non riusciva a tranquillizzarsi, Maria ha deciso di sospendere momentaneamente la registrazione della puntata per dare al cantante il tempo di calmarsi:

"Mi dispiace perché quando è sotto stress gli vengono in mente le cose più assurde e fa fatica. Ma è un ragazzo pieno di buoni sentimenti e di valori."

