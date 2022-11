Amici 22, le anticipazioni di domenica 27 novembre 2022

Gossip TV

Oggi, giovedì 24 novembre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 27 novembre prossimo.

Oggi, giovedì 24 novembre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 27 novembre prossimo alle ore 14.10.

Amici 22: le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv

Nella puntata che andrà in onda domenica 27 novembre non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Iniziamo proprio da questi, perché in studio ci saranno Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Gamba.

La puntata si aprirà con una serie di filmati che mostrano le pessime condizioni in cui i ragazzi lasciano la casetta. Una situazione che non può andare avanti e per cui Maria De Filippi stessa interviene a chiedere un provvedimento disciplinare per l'intera classe, dato che i colpevoli si rifiutano di prendersi la colpa.

Per la conduttrice, infatti, esistono tre tipi di persone nella casetta: quelli che fanno anche più del dovuto, quelli che fanno il giusto e coloro che non muovono un dito per aiutare i compagni nelle pulizie. Contro questi ultimi, in particolare, la conduttrice del talent si è scagliata e ha promesso che farà presto i nomi. Il provvedimento disciplinare creerà molti malcontenti, soprattutto, perché si aggiungeranno anche le sfide immediate a cui saranno sottoposti i ragazzi dai professori, sempre per la loro noncuranza e sciatteria all'interno della casa.

A finire in sfida immediata saranno NDG, su richiesta di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, Mattia su richiesta di Todaro e Gianmarco su richiesta di Alessandra Celentano.

NSG vince nella sfida immediata contro Michelle, cantando Fuori e I hate you I love you.

Mattia ha ballato un jive, Blending Lights e ha vinto grazie ai voti di Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Todaro, invece, si è astenuto. Pur avendo vinto la sfida della Tim, per punizione, Maria De Filippi gli ha impedito di ballare. Una gara tragica per Gianmarco che, dopo la sua esibizione, si è trovato tutti voti sfavorevoli. L'ultimo decisivo voto è quello di Celentano che ha strappato il bigliettino con la sua decisione e ha detto di dover meditare.

La situazione di Gianmarco ha portato Ramon alle lacrime: il ballerino di classico ha specificato che Gianmarco è uno dei pochi che in casetta fa il suo dovere, ma Zerbi gli ha detto che Gianmarco è finito in sfida perché i suoi compagni non si sono presi le loro responsabilità.

Il provvedimento disciplinare ha inficiato anche i voti delle gare, sia di canto che di ballo e, infatti, solo tre posizioni sono verdi e salve, le altre sono tutte in rosso ed è a discrezione del prof/coach mandare in sfida immediata, assegnare la sfida per la settimana prossima, sostituire l'allievo o addirittura eliminarlo. I voti della gara di canto sono:

Aaron 9-

Angelina 9 – –

Tommy 8,5 ha cantato Falling di Harry

Federica 8 – –

Niveo 7 + +

Cricca 7+

Piccolo G 7-

NDG 7 – –

Wax 6,5 ha cantato Vivere di Vasco Rossi

Aaron e Tommy sono primi, ma, essendo tra quelli che non fanno mai le pulizie, sono a rischio.

Per la gara di ballo abbiamo la seguente classifica:

Isobel 9 Ha danzato sui tacchi e sbalordito la giudice che le ha detto che ha fatto tutto perfettamente. Ogni cosa era come doveva essere. La ragazza, nuova entrata, ha ballato Dirrty di Christina Aguilera.

di Ramon 9-. Ballerino in lacrime per Gianmarco e per il vuoto di memoria avuto durante la coreografia di Emanuel Lo

Samu 8,5 ha ballato una coreografia modern sulle note di: Hallelujah

Maddalena 8+Ha ballato Malamente di Rosalia.

Gianmarco 9-

Rita 7,5. Ha fatto il compito voluto da Raimondo ballando insieme a Samu e lo ha superato.

Mattia 7- Ha eseguito un passo a due con Umberto. Secondo Nancy poteva fare molto di più. Come era vestito? A petto nudo con giacca colorata.

Samuel 6+

Megan 6 – – Ha ballato Big black horse and the cherry tree. La coreografia è stata dimostrata da Elena D’Amario.

Ludovica 5 A non piacere sono stati i movimenti troppo piccoli e la gestione dello spazio.

Scopri le ultime news su Amici