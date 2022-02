Amici 21: Stefano De Martino torna tra i giudici del Serale, le ultime indiscrezioni

Gossip TV

Stefano De Martino pronto a tornare nella giuria del Serale di Amici 21.

Cresce l'attesa per il Serale della ventunesima edizione di Amici, che partirà il prossimo marzo 2022 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni ritroveremo tra i giudici del talent show di Maria De Filippi anche Stefano De Martino.

Stefano De Martino nella giuria del Serale di Amici 21

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 21. Al momento gli allievi che sono riusciti a ottenere la famosa maglia sono Sissi, Alex, Carola, Dario e Michele. Ma chi saranno i giudici della fase finale del talent show di Canale 5? Stando alle indiscrezioni diffuse da Tvblog, ritroveremo nella giuria Stefano De Martino, conduttore di Bar Stella e attualmente impegnato in Stasera Tutto è Possibile.

"Fra le voci che circolano nell'ambiente quella che appare la più probabile e più vicina alla scelta finale di Maria De Filippi riguarda Stefano De Martino che dovrebbe far parte anche quest'anno della giuria di Amici di Maria De Filippi 2022" si legge sul sito "D'altronde il rapporto di grande amicizia e complicità tra Stefano e Maria è talmente solido che ogni rimpatriata del conduttore di Bar Stella ad Amici viene accolta da tutto il team che confeziona questa trasmissione con grande gioia".

Al momento non è arrivata ancora nessuna conferma da parte di Stefano, ma stando alle indiscrezioni al suo fianco potrebbero esserci due grandi donne: la cantante Giorgia e l'attrice Giulia Michelini. Se così fosse, sarebbe un vero e proprio colpaccio per la De Filippi! Per saperne di più, però, non ci resta che attendere le prossime settimane.

