Amici 21, Alessandra Celentano contro Garrison: "Non è accettabile, quest'anno di danni ne hai fatti parecchi"

Duro scontro in studio ad Amici tra la maestra Celentano e Garrison.

Duro scontro ad Amici 21 tra Alessandra Celentano e Garrison Rochelle. Il motivo? Il giudizio espresso nell'ultima puntata dal giudice esterno nei confronti di Carola Puddu, ballerina e allieva della maestra di danza classica della scuola.

Alessandra Celentano furiosa con Garrison ad Amici

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, andata in onda ieri domenica 20 febbraio, Alessandra e Garrison si sono resi protagonisti di un acceso scontro in studio. Tutto è nato quando il giudice esterno ha espresso il suo giudizio sui ballerini della scuola, in particolare su Carola. Garrison le ha infatti dato un voto basso provocando la reazione furiosa della maestra di danza classica.

"Non fare la figura dell’ignorante" ha sbottato la maestra Celentano scagliandosi contro Garrison "Vedere Carola penultima per colpa tua è una vergogna. Non è accettabile, non posso accettare un voto del genere. [...] quest’anno di danni ne ha fatti parecchi". Una chiara frecciata alle scelte fatte dall'ex insegnante di Amici nel corso di questi mesi.

Ma non è finita qua. Dopo lo scontro con Garrison, Alessandra ha infatti deciso di intervenire sui social per chiarire una volta per tutte la sua posizione: "La vita privata e l’amicizia non dovrebbero avere nulla a che fare con la professione. Quando si lavora con un amico, in sala o in qualsiasi altro posto, è importante rimanere solo ed esclusivamente professionisti. Nulla deve incidere o influenzare il lavoro, tutto deve rimane fuori, comprese le preoccupazioni ed i problemi. La sala di danza è sacra! Il talento va riconosciuto e premiato e non si può, per qualsiasi altro motivo, non vedere i problemi e non affrontarli. Quando si parla di alti livelli la selezione è spietata e per i miei allievi la mira deve essere la cima della montagna!".

