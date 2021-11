Amici 21 Simone in crisi: "Mi sento male", la reazione di Maria De Filippi

Gossip TV

Simone crolla dopo l'ultima puntata di Amici.

L'ultima puntata di Amici 21 è stata molto difficile per Simone. Il giovane cantante, dopo aver eseguito il compito di Anna Pettinelli, è stato ripreso dal suo professore Rudy Zerbi, che ha confessato di volergli sospendere la maglia.

Il confronto tra Simone e Maria De Filippi

Interpellato da Maria De Filippi, Simone ha confessato: "Mi sento male, non sto bene...quando non piaci al tuo professore, perché io questo sto capendo, ci rimani male. Lo ha detto anche lui più volte che è rimasto un pò così". "Partiamo dal presupposto che è lo stesso professore che ti ha scelto. Lui ci rimane così perché a volte fai delle cose tutte tue" ha replicato la conduttrice di Amici cercando di farlo ragionare.

"Un'altra persona al posto tuo Bublé con lo smoking non l'avrebbe mai fatto [...] Sei particolare Simone, uno deve trovare la chiave per capirti ed è per quello che non vi capite con Rudy" ha aggiunto la De Filippi "Se tu gli racconti di te forse pian piano ti capisce".

Dopo aver ascoltato i consigli della conduttrice di Amici, Simone ha provato a spiegarle il suo punto di vista: "Lo ammetto sono un pò impaurito, sbandato. Forse anche io sto vedendo questa cosa che sto cercando di rientrare nei canoni quando in realtà dovrei essere semplicemente me stesso. Perché riesco a motivare le altre persone e poi non riesco a farlo con me?". Il cantante è poi andata in veranda dove si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

