Amici 21, Alex e LDA interessati alla sfidante Elena? Il retroscena

L'aspirante allieva Elena conquista due cantanti della scuola di Amici.

Elena Manuele non è ancora entrata nella scuola di Amici, ma è gia finita al centro del gossip. La sfidante di Tommao Cesana, oltre a colpire Rudy Zerbi per le sue doti vocali, sembra aver fatto breccia nel cuore di due cantanti della ventunesima edizione del talent show. Stiamo parlando di Alex e LDA.

Elena conquista LDA e Alex?

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 21, Tommaso ha vinto la sfida contro Elena. La sfidante, però, ha catturato l'attenzione di Zerbi che ha chiesto a Maria De Filippi la possibilità di farle affrontare un’ulteriore sfida per farla entrare nella scuola. Un ingresso che farà sicuramente piacere anche a due allievi del talent show di Canale 5.

Elena, infatti, sembra conoscere molto bene LDA. Interpellato dalla De Filippi, il cantante aveva raccontato di aver passato una serata insieme alla sfidante e di averle addirittura scritto un inedito. Ma Luca non sarebbe l'unico a essere rimasto colpito dalla ragazza. Come riporta Isa e Chia, i numerosi fan di Amici hanno scovato sui social diversi like e apprezzamenti tra Elena e Alex.

"Il triangolo inaspettato che nessuno aveva considerato", "Il vero motivo per cui Alex e LDA litigheranno si chiama Elena" questi sono solo alcuni dei commenti che si trovano sui social. Cosa succederà tra i tre cantanti? Elena riuscirà ad accedere nella scuola? Una cosa è certa: se dovesse accadere, ci sarà da divertirsi.

