Amici 21, seconda puntata Serale: Christian Stefanelli fuori, il pianto disperato di Crytical

Christian lascia definitivamente la scuola di Amici.

Dopo Calma, anche Christian Stefanelli è stato eliminato dal Serale di Amici. Il ballerino della squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha perso al ballottaggio contro Crytical ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Christian eliminato dal Serale di Amici

La seconda puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Calma e Christian. Se il cantante ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, il ballerino ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Crytical. Prima di comunicare la notizia ai due ragazzi, però, la De Filippi ha voluto parlare con il rapper, visibilmente provato: "Come stai? Perché dai per certo che esci tu? Proviamo a fare un bilancio positivo. Hai paura?".

"Mi dispiace. È uno sfogo questo" ha confessato Crytical con la voce rotta dal pianto "Quando vedo il pubblico così e urlare il mio nome mi sento bene. Mi capita raramente. Ho tanta paura. La realtà mi spaventa tanto". Dopo aver ascoltato le parole del rapper, la conduttrice di Amici ha chiamato anche Christian: "Perché sei così testone? Era tanto che non ballavi così. Quando Crytical dice di non voler lasciare la panchina si vede e questa sua voglia la percepisce anche il pubblico, stasera vengo qui e vedo te che mangi, ridi e scherzi e Crytical più teso e lo so che non è che perché non te ne importa, ma tu sei fatto così".

"Detto questo, Crytical non devi lasciare la panchina...vai avanti, Christian saluta tutti" ha concluso Maria rivelando l'esito del ballottaggio. "Sono contento, non ho rimpianti. Non si molla mai" ha dichiarato il ballerino di Todaro per poi lasciarsi andare tra le braccia e l'affetto dei suoi compagni di scuola.

