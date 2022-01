Amici 21, scoppia un'accesa lite nella scuola tra Dario, Mattia e Christian: "Che pagliacciata!"

Gossip TV

Volano accuse e offese tra i tre ballerini di Amici 21.

Mancano pochi giorni alla nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 16 gennaio 2022 su Canale 5. Intanto nella casetta, è scoppiata un'accesa lite tra Dario Schirone, Mattia Zenzola e Christian Stefanelli. Discussione in cui sono volate pesanti accuse e offese.

Scontro ad Amici tra Dario, Mattia e Christian

Nel corso dell'ultimo daytime di Amici 21, Mattia, Christian e Dario si sono resi protagonisti di un'accesa lite. Tutto è iniziato quando i due allievi di Raimondo Todaro si sono lasciati andare a un duro sfogo contro il ballerino di Veronica Peparini: "Dario non se ne frega un caz*o del resto, pensa solo a ballare e a te, Sissi. [...] Il problema è che gli voglio un bene dell’anima. Se fosse una persona a caso, partirei di sicuro. [...] Non penso che sia essere sicuro delle proprie capacità, perché tutti le abbiamo qua dentro. Siamo tutti uguali. Mi dispiace".

Dopo essere venuto a conoscenza delle forti dichiarazioni di Christian, Dario è sbottato furioso: "Allora adesso parlo io visto che hai parlato con tutti tranne che con me, visto che mi volete sto gran bene. [...] Io non ti ho fatto un torto. Speravo mi dicessi le cose a me, ma a quanto pare non ci sono le pa**e per dire le cose in faccia. Poi il paraculo sono io". "Ti stai alterando. Io non ti sono venuto a parlare perché ti voglio un gran bene e so che saremmo andati a litigare credimi [...] Ti dico le cose come stanno. Mi sento inferiore ogni volta che tu parli" ha prontamente replicato l'allievo di Todaro cercando di giustificarsi.

"Ma che è questa pagliacciata? Sembra una scena di un film" ha ribattuto Dario "E’ meglio litigare che fare ste figure di mer*a fidati. Hai espresso il tuo parere a tutti tranne che a me". A intervenire nella discussione è Mattia: "Ultimamente eri un po’ freddo con me, mi parlavi di meno e mi scansavi. Eri freddo. L’ho percepito come una superiorità nei miei confronti. Dicendolo a Christian abbiamo notato di aver avuto la stessa impressione". I due ballerini di Todaro, dispiaciuti per la situazione sono scoppiati a piangere provocando la reazione dell'allievo della Peparini, che si è alzato per abbracciarli.

