Amici 21: grave infortunio per Mattia Zenzola, il ballerino disperato dopo la comunicazione di Maria De Filippi

Mattia rischia di lasciare Amici dopo l'infortunio al piede: "Vedremo se potrai rimanere nella scuola".

Brutte notizie per Mattia Zenzola ad Amici 21. Il ballerino e allievo di Raimondo Todaro ha subito un grave infortunio al piede e rischia di dover lasciare il talent show di Maria De Filippi a poche settimane dall'inizio del Serale.

Mattia Zenzola infortunato: il ballerino di Amici rischia di dover lasciare la scuola

Nel daytime di ieri di Amici 21, Mattia ha accusato un dolore al piede. A rivelare il futuro del ballerino nella scuola è stata la De Filippi che, in collegamento con la casetta, gli ha comunicato l'esito della visita medica: "Hai una microlesione, si vedrà se potrai rimanere nella scuola. Devi solo stare a riposo, fare le cure e sperare che vada tutto bene".

Una comunicazione che ha letteralmente destabilizzato Mattia. L'allievo di Todaro è infatti scoppiato a piangere disperato: "Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare. Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui".

"Dopo tutto quello che ho passato con papà che non è stato bene" ha aggiunto il ballerino di Amici con la voce rotta dal pianto "...quando mi hanno chiamato per venire qua ero la persona più felice del mondo [...] Ho paura anche per le incomprensioni che ho avuto con il maestro". Come reagirà Raimondo a questa brutta notizia?

