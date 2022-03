Amici 21: scontro di fuoco tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, che minaccia di lasciare la scuola

Gossip TV

Scoppia la lite tra i due professori di ballo di Amici 21 per il ballerino Nunzio.

Manca poco alla prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 19 marzo 2022 su Canale 5. Nell'attesa nella scuola è scoppiata un'accesa lite tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Motivo dello scontro? Il ballerino Nunzio Stancampiano.

Caos ad Amici tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Nancy Berti

Nuovo scontro nella scuola di Amici 21 tra Alessandra e Raimondo. Tutto è nato quando il professore di latino ha chiesto alla produzione del talent show che Nunzio venisse giudicato da alcuni giudici esterni. Una richiesta che non è per niente piaciuta alla maestra di danza classica che ha deciso di confrontarsi con il suo collega per avere delle spiegazioni.

"Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici" ha sbottato la Celentano criticando la scelta del suo collega di chiamare tre giudici esterni per giudicare Nunzio "Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto". "E’ un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini, esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici…" ha prontamente replicato Todaro.

La situazione è poi degenerata con Nancy Berti che non ha perso occasione di lanciare una frecciata a Raimondo: "È imbarazzante quello che dici. Sei tu che non sei in grado di giudicare…". Affermazione che ha fatto infuriare l'insegnante, che ha minacciato di abbandonare Amici. "Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri [...] Se un giudice esperto di latino dà un 9 a Leo e tu lo sminuisci, capisci che succede poi?" ha concluso Alessandra cercando di placare gli animi.

