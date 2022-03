Amici 21: LDA furioso con Albe e Serena Carella, volano accuse e offese tra i ragazzi della scuola

Gossip TV

Scoppia la lite ad Amici tra LDA, Albe e Serena per le pulizie della casetta.

A pochi giorni dall'inizio del Serale di Amici, in casetta è scoppiata un'accesa lite tra LDA, Albe e Serena Carella. Il motivo? Le mancate pulizie del cantante e della ballerina della scuola, che si sono addormentati saltando così il loro turno e facendo infuriare l'allievo di Rudy Zerbi.

Caos ad Amici: scoppia la lite tra LDA, Albe e Serena

Tensione nella scuola di Amici 21. Nel daytime di ieri è andato in onda un duro scontro tra LDA, Albe e Serena. Tutto è nato quando l'allievo di Anna Pettinelli e la ballerina, che sono soliti rimproverare il gruppo sul mancato contributo all'ordine, si sono addormentati saltando così il loro turno di pulizie. Un atteggiamento che non è per niente andato giù a Luca, che ha deciso di pulire al posto loro.

"Hai pulito perché stavo dormendo, ora puoi dire vedi stavi dormendo e non l'hai fatto" ha sbottato Albe criticando LDA di aver pulito solo ed esclusivamente per ripicca "L'avrei fatto quando tutti avreste finito di fare le vostre cose, sei un bambino [...] Ma che mi devi insegnare tu che hai 18 anni e io 23. Non fare il supponente con me". "Tu ti stai innervosendo perché sai che stai nel torto. Stamattina potevi evitare di fare un uscita di ca**o, che dovevamo fare i pavimenti, hai usato toni sbagliati [...] Che tu hai 23 anni e io 18 me ne passa per il ca**o, ti stai innervosendo e stai esagerando per un bancone di merda" ha replicato innervosito Luca.

Ad alimentare la situazione è poi arrivata Serena, che ha preso le parte di Albe e iniziato ad accusare LDA. "Serena tu stai con la coscienza a posto? E allora non ti lamentare" ha dichiarato il figlio di Gigi D'Alessio lasciando la conversazione e allontanandosi dal gruppo. Infastidito dal comportamento della ballerina, il cantante ha affrontato Albe al quale ha confessato: "Questa è cattiveria eh, cattiveria! Io non mi sono mai permesso. Io l'ho fatto per vendetta, ok, ma arriva lei tutta sbattuta dicendomi che io non faccio mai niente mi brucia il c**o".

