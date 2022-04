Amici 21, Rudy Zerbi rivela: "Loro sono fortemente competitivi"

Gossip TV

La rivelazione di Rudy Zerbi sui professori di Amici 21, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Stasera, sabato 16 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui hanno rivelato il loro pensiero sui loro colleghi, i professori Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Il retroscena di Rudy Zerbi sui professori di Amici 21

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici 21 in cui non mancheranno i famosi guanti di sfida tra i Cucca-Todo, Zerbi e la maestra Celentano. Guanti di sfida che hanno ormai appassionato tutti i telespettatori del talent show di Maria De Filippi e che sono stati commentati da Rudy. Intervistato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il coach di canto ha confessato:

Credo che queste prove che stiamo facendo mettano in evidenza le mie grandi capacità. Così prima mi domando come mai non sono in sfida con Michele, per esempio, e poi, però, mi ricordo che sono un professore. Ecco, vincerei facile. Io li chiamo i 'Cucca Todo', sempre sorridenti, ma fortemente competitivi.

A fargli eco anche la maestra Celentano, che ha rivelato di condividere il pensiero di Zerbi. Il coach di canto del Serale ha poi continuato svelando anche qual è secondo lui il segreto del successo di Amici, il popolare talent show di Canale 5 giunto alla sua ventunesima edizione:

Maria ha messo al centro i ragazzi e il talento dei ragazzi. E ha capito che nell’ascolto di questi ultimi – nessuno come lei sa ascoltare – c’è la chiave per portare loro al successo e per fare un buon programma. In tutti gli altri talent i giudici sono i protagonisti e il talento è, al massimo, la ciliegina sulla torta. Maria fa la differenza. E aggiungo un dettaglio: i ragazzi non hanno alcun contratto, quando escono dalla trasmissione possono fare quello che vogliono, sono liberi di volare.

