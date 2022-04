Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vuotano il sacco: "Non abbiamo paura di dire le cose come stanno"

Gossip TV

La maestra Celentano e Zerbi fanno un bilancio del loro percorso al Serale di Amici e replicano alle critiche.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi sono tra i professori più amati e discussi di Amici, il talent show di Canale 5 giunto alla sua ventunesima edizione. Intervistati dal settimanale Chi, i due protagonisti del programma hanno deciso di rompere il silenzio e chiarire la loro "dura" posizione nei confronti degli allievi della scuola.

La verità di Zerbi e Alessandra Celentano sui ragazzi di Amici

Sabato 16 aprile 2022 su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici. Tra le squadre in gara anche quella capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Proprio quest'ultimi hanno rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui hanno parlato del loro ruolo di "professori cattivi" della scuola. La prima a prendere parola è stata la severa insegnante di danza classica:

Io e Rudy, credo, siamo affini, siamo dritti, onesti, non abbiamo paura di dire le cose come stanno e non facciamo i buonisti, ho sempre avuto la sensazione che chi va in tv deve essere, pardon, deve fare il buono per forza. Dire le cose come stanno per me è, invece, nei confronti dei ragazzi una forma di rispetto. Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, mentre nella danza, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male. È molto più facile fare i complimenti ai ragazzi.

Un pensiero condiviso dal suo collega Rudy. Ripensando agli errori commessi nel passato nella scuola, il professore di Amici ha confessato che il suo più grande rammarico è stato quello di non riconoscere subito il grande talento della cantante Emma Marrone:

Alla fine credo che la vera cattiveria sia illudere i ragazzi, noi siamo chiamati a esprimere delle opinioni e lo facciamo. Quei “no”, quei giudizi tranchant rappresentano il mondo com’è fuori, che non ti riserva certo illusioni e carezze. [...] A noi, più che avere un applauso in più, interessa che i ragazzi negli anni a venire, ci dicano: 'Però sa, maestra, sa Rudy (ad Ale danno del lei, a me del tu), quei no che mi facevano tanto incavolare nel programma, sono quelli che mi sono serviti di più'.

Non ho fatto grandi errori, né da discografico, né da prof, un piccolo errore di valutazione che posso avere fatto è stato quello di non riconoscere immediatamente il talento di Emma, questo lo ammetto. All’epoca venivo come discografico ad Amici, ero presidente della Sony, non la capii subito e non scelsi di lavorare con lei, è un errore che riconosco. Altri non lo direbbero, magari, ma quello, sì, è un errore che ho fatto.

