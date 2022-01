Amici 21, programma a rischio: salta la registrazione per un motivo shock!

Gossip TV

Rumors sempre più insistenti forniscono una spiegazione scioccante sul perché la registrazione di Amici sia improvvisamente saltata.

La nuova registrazione di Amici è improvvisamente saltata, lasciando senza parole i fan del talent show di Maria De Filippi. Sebbene non vi sia stata alcuna conferma ufficiale, rumors sempre più insistenti riportano che la causa di questa drastica decisione sarebbe dovuta alla scoperta della positività al Covid di una delle allieve. Ma sarà veramente così?

Amici 21, registrazione saltata: ecco perché

La ventunesima edizione di Amici si avvicina alle fasi del Serale e nella scuola più spiata d’Italia l’uomo è a dir poco altalenante. Poche ore fa, tra una prova e l’altra, Luigi e Alex hanno discusso ferocemente, mentre Aisha ha ascoltato la delusione della maestra Lorella Cuccarini, che vorrebbe vederla superare i suoi limiti e studiare di più. Nel frattempo, oggi si sarebbe dovuta tenere la nuova registrazione della puntata di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 30 gennaio 2022.

La registrazione, invece, è stata improvvisamente annullata e questo ha mandato i fan in tilt. Non sono chiari i motivi dietro la scelta di Maria De Filippi, dal momento che non vi sono comunicati ufficiali in merito. Rumors sempre più insistenti, diffusi dalla pagina social Quello che tutti vogliono sapere, riportano che l’appuntamento è stato annullato dopo la scoperta della positività al Covid di una delle allieve di Amici. La notizia ha fatto il giro del web ma sembra essere falsa.

Come sempre, per garantire la sicurezza, tutti gli spettatori che assistono alle registrazioni vengono sottoposti al tampone, e sembra che una persona del pubblico sia risultata positiva. Pericolo scongiurato per i ragazzi del talent show di Canale5, e i fan possono tirare un sospiro di sollievo. È certo che la redazione organizzerà nuovamente la registrazione prima di sabato, permettendo così alla tanto attesa puntata di andare in onda regolarmente. La gara si fa sempre più competitiva e i concorrenti sanno che non tutti potranno accedere al Serale... Chi tra loro convicencerà tutti i professori?

