Amici 21, Luigi Strangis furioso con Alex: "Non mettermi parole in bocca che non ho detto"

Duro scontro nella scuola di Amici tra Alex e Luigi.

Tensione alle stelle nella scuola di Amici tra Alex e Luigi Strangis. Dopo aver criticato Rudy Zerbi ed essersi scontrato con Calma, l'allievo di Lorella Cuccarini si è reso protagonista di un'accesa discussione anche con il giovane cantante calabrese.

Alex e Luigi ai ferri corti: duro scontro nella scuola di Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Alex si è reso protagonista di un nuovo scontro nella casetta. "Tanti hanno la loro opinione ma non la dicono. Tante altre persone avevano un parere ma non lo esprimono" ha dichiarato il giovane cantante lanciando una chiara frecciata a Luigi e Crytical, che hanno preferito non commentare la scelta di Rudy Zerbi.

Una provocazione che ha fatto infuriare Luigi: "Non mettermi in bocca parole che non ho detto [...] Non venire da me a dirmi che ho paura di dire le cose. Non è paura. Non me ne frega un ca**o del tuo pensiero. Tu parli e non conosci le cose. Non parlare". "Io ho dei gusti. Ma quante robe dite voi che non escono e non le dite al diretto interessato?" ha prontamente replicato Alex infastidito dal comportamento dei suoi compagni.

A prendere le difese di Luigi è intervenuto Calma: "Se tu sei cosi, non vuol dire che tutti devono essere come te". "Non sono il tipo che al primo ascolto parla. Non sono un critico, non sono giudice, sinceramente se batte qualcuno non te lo so dire. Punto, questo è il mio pensiero" ha spiegato Luigi provocando la reazione di Alex "Ok rispetteremo il tuo pensiero". Successivamente, l'allievo della Cuccarini ha raggiunto i suoi compagni per scusarsi: "Ero scazzato prima… Sto parlando con Crytical e Luigi, poi se vogliono ascoltarmi bene…".

