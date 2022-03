Amici 21, prima puntata Serale: scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, interviene Stefano De Martino

Gossip TV

Scintille in studio tra i professori e la giuria del Serale di Amici 21.

Scintille in studio tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro durante la prima puntata del Serale di Amici. Il motivo? Il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica che ha provocato la reazione del suo collega, ma anche del giudice Stefano De Martino.

Scontro ad Amici tra Raimondo Todaro, Alessandra Celentano e Stefano De Martino

La prima puntata del Serale di Amici 21, andata in onda ieri sabato 19 marzo su Canale 5, ha visto un duro botta e risposta tra Alessandra e Raimondo. Ad accendere gli animi è stato un guanto di sfida lanciato dalla maestra che ha visto protagonisti Michele e Christian. Una sfida non equa e per questo rifiutata dall'insegnante di latino.

"Questa è danza, non è paracadutismo" ha chiosato la maestra Celentano provocando la reazione di Todaro che, rivolgendosi alla giuria di Amici, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rifiutare il guanto "Non serve, tanto decide la giuria e quindi facciamo parlare loro". "Sei un cafone, sì sei un cafone" ha replicato Alessandra.

A prendere le difese di Raimondo ci ha pensato Stefano: "Alessandra, ma che cosa è questo? Lo sai benissimo che non è una sfida equa. Noi siamo chiamati a decidere se c’è un margine in cui due danzatori possono giocarsela, ma così non c’è alcun margine. Questo guanto non è equo. Non ci vuole una laurea per capirlo". Non contenta, Alessandra è poi tornata all’attacco contro Serena, scatenando le proteste dei tre giurati. "La bellezza non è oggettiva, anche basta. Nel 2022 bisogna smetterla con certi stereotipi" ha sbottato De Martino seguito da Lorella Cuccarini "La Celentano dovrebbe girare di più il mondo. Vedrebbe che ci sono ballerini di tutti i tipi. Amici non è una succursale dell’Opera di Milano".

