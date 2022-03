Amici 21, Gio Montana fuori dal Serale: le parole inaspettate di Maria De Filippi e la reazione di Nunzio

Gossip TV

Gio Montana lascia il Serale di Amici: "È giusto così".

Dopo Alice Del Frate, anche Gio Montana è stato eliminato dal Serale di Amici. Il cantante della squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso al ballottaggio contro Christian Stefanelli ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Gio Montana eliminato da Amici 21

La prima puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di ben due allievi: Alice e Gio Montana. Se la ballerina è stata eliminata durante la serata, il cantante ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Christian. A comunicare la notizia è stata come sempre la De Filippi: "Mi dispiace che non sei entrato a settembre. Sei stato bravo davvero, in un mese hai fatto passi da gigante. Sei buono, veramente buono. Ti dico questo perché esci tu. Grazie di tutto".

"Immaginavo ed è giusto così! Voglio ringraziare tutti per come mi hanno accolto in casetta, mi hanno aiutato tanto e apprezzato, in particolar modo Albe. Sono contento di aver conosciuto Nunzio, che fuori continuerà a essere mio fratello" ha dichiarato Gio Montana visibilmente provato dalla notizia, ma felice del percorso fatto ad Amici.

A consolare e supportare Gio Montana ci ha pensato il ballerino Nunzio, che dopo averlo abbracciato gli ha detto: "Non sono deluso eh, esci da vincente! Sei stato bravo, oggi avevo i brividi per come ti sei comportato sul palco. Un vero performer. Sono contento che esci a testa alta, senza rimpianti. Hai dato il massimo".

