Amici 21: Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli insieme, spuntano alcuni retroscena inediti

Flirt in corso tra i due ballerini della ventunesima edizione di Amici: "Lui non voleva che si sapesse".

Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli sono una coppia. I due ballerini della ventunesima edizione di Amici sono stati paparazzati mano nella mano confermando così i rumor che, da ormai diverse settimane, li volevano insieme.

I retroscena sul flirt tra Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli

Chiusa la relazione con Alex Rina, Cosmary Fasanelli ha ritrovato la felicità accanto a Nunzio Stancampiano. A confermare il gossip, che li voleva insieme già da diverse settimane, sono arrivate le foto, diramate sui social grazie alla segnalazione di una fan che ha avvistato i due ballerini insieme in Puglia mano nella mano.

A rivelare qualche dettaglio in più sulla neo coppia ci ha pensato Deianira Marzano. Stando alle parole di Deianira, sembra che sia Nunzio che Cosmary abbiano fatto di tutto per tenere nascosta la loro relazione. Non solo. L'ex allievo di Raimondo Todaro non avrebbe per niente gradito la paparazzata con la ballerina e sarebbe andato alla ricerca del responsabile della diffusione delle foto:

Ma io voglio dire a questo Nunzio, che stava mano nella mano con Cosmary ieri, come mai fermi tutta la gente e vuoi fare la ricerca di chi è che ti ha fatto la foto? Voi siete personaggi pubblici. Stavate mano nella mano, ma che ci sta di male? Ma poi io dico una cosa così bella, uno la vuole tenere nascosta? Perché non la vuole far sapere in giro?

E Alex? Come avrà reagito? Al momento, il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini, il quale ha smesso di seguire entrambi i ballerini sui social, ha preferito rimanere in silenzio e non commentare la situazione sentimentale di Cosmary.

