Amici 21, Michele Esposito svela un retroscena del suo passato: "Non è stato facile"

Michele apre il suo cuore ad Amici e rivela alcuni retroscena del suo passato.

Tempo di confessioni ad Amici per Michele Esposito. Il bravissimo ballerino e allievo della maestra Alessandra Celentano, entrato nella scuola a un passo dall'inizio del Serale, si è lasciato andare con Maria De Filippi a delle confessioni inedite riguardanti il suo passato.

Michele Esposito si racconta ad Amici

Michele è stato uno vera e propria scoperta per Amici. Il bravissimo ballerino è arrivato a un passo dal Serale conquistando tutti con la sua educazione e riservatezza. A cercare di capirlo e conoscerlo meglio ci ha pensato Maria De Filippi che, nel daytime di ieri, si è collegata in casetta per confrontarsi con lui e Nunzio Stancampiano.

Michele si è raccontato a Maria, rivelandole di aver fatto tanti sacrifici nella sua vita. Ha iniziato a studiare danza a 3 anni e ha lasciato casa a soli 11 anni per realizzare il suo grande sogno, ovvero quello di diventare un grande ballerino:

Ho iniziato a ballare a 3 anni. A 9 anni volevo fare il calciatore, ma non sono mai riuscito a lasciare la danza. Sono uscito di casa a 11 anni, ero molto giovane. Non è stato facile. Sono andato in Svizzera, a Zurigo. Vivevo con altri ragazzi in un collegio. Vedevo i miei solo d’estate e a Natale, sfortunatamente si. Ho sempre dovuto fare tutto da solo. Mamma mi ha aiutato in tutti i modi. Andavo avanti vincendo le borse di studio. Io e mia sorella aiutiamo i miei economicamente. Io sono legatissimo a mia sorella. Qui siamo trattati benissimo, quasi "viziati". Fuori è tutta un'altra cosa. Fuori, quello che vuoi te lo devi guadagnare da solo.

Ricordiamo che la sesta puntata del Serale di Amici andrà in onda domani, sabato 23 aprile 2022 su Canale 5. I talenti ancora in gara sono: LDA, Luigi Strangis, Michele Esposito, Dario Schirone, Albe, Sissi, Alex, Serena Carella e Nunzio Stancampiano. Chi sarà l'allievo costretto a lasciare definitivamente il talent show?

