Amici 21, Michele Esposito: "Mi sono messo in gioco con tutto me stesso"

Il ballerino Michele Esposito torna sui social dopo la vittoria ad Amici.

Michele Esposito è il vincitore della categoria ballo della ventunesima edizione di Amici. A distanza di alcuni giorni dalla finale del talent show, che ha vistro trionfare Luigi Strangis, l'ex allievo della maestra Alessandra Celentano è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso nella scuola più famosa d'Italia.

La confessione di Michele Esposito dopo Amici

Michele ha conquistato tutti con il suo grandissimo talento. Il ballerino, che è stato battuto alla finalissima da Luigi Strangis vincendo così la categoria ballo della ventunesima edizione di Amici, è tornato sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi:

Eccomi qui… dopo qualche giorno preso per metabolizzare il mix di emozioni, adrenalina e affetto sono qui a scrivere per ringraziarvi di tutto l’affetto dimostratomi. Non ci sono parole per descrivervi, spero però che il mio GRAZIE arrivi fortissimo a tutti. Mi scuso se non sono riuscito a leggervi tutti perché siete veramente tanti ma appena mi sarà possibile non mancherà occasione di farlo e non vedo l’ora. Grazie per aver capito i miei silenzi, i miei sguardi e la mia danza. Questa esperienza è stata pazzesca e mi sono messo in gioco con tutto me stesso cercando di liberarmi e vedere altri colori e sfumature di questa magnifica arte.

Sono tanto soddisfatto del percorso fatto perché ho avuto modo di mettermi in gioco - ha continuato Michele - ringrazio di cuore la maestra Alessandra Celentano e il maestro Alberto Montesso che hanno creduto in me. Non posso non ringraziare Maria che mi ha dato questa possibilità e si è presa cura di me come di tutti, facendoci sentire a casa. Grazie a tutta la produzione, a tutti nessuno escluso. E poi un pensiero ai miei compagni di avventura… siete stati un punto di appoggio e ho ammirato molto ognuno di voi per le belle persone che siete, vi porterò sempre nel mio cuore. Ultimi ma non meno importanti ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre e mi sta vicino. Spero di avervi stupito e di poterlo fare ancora… Un abbraccio forte a tutti.

