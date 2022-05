Amici 21, Sissi rivela: "È stata l'esperienza più assurda della mia vita"

Gossip TV

Il ritorno sui social della cantante Sissi dopo la finale della ventunesima edizione di Amici.

Non ha vinto Amici, ma Sissi è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori con la sua incredibile voce. A distanza di alcuni giorni dalla finale, la giovane cantante e ormai ex allieva di Lorella Cuccarini è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante la sua permanenza nella scuola.

Sissi torna sui social dopo la finale di Amici

Sissi è stata tra le allieve più amate e apprezzate della ventunesima edizione di Amici. Con la sua dolcezza e con il suo incredibile talento, la cantante ha conquistato tutti riuscendo ad arrivare a un passo dalla vittoria. Il suo è stato un percorso bellissimo, ricco di soddisfazioni ed emozioni, proprio come ha rivelato in un post pubblicato sui social dopo la finale:

Non sto ancora realizzando di avere il mio telefono in mano e di potervi scrivere. Si è conclusa forse l’esperienza più assurda della mia vita, un’esperienza che porterò sempre dentro al mio cuore. Mi rendo conto ora dell’amore che mi avete dimostrato per tutto questo tempo, realizzo solo ora che mi avete capita e tenuta per mano. Grazie. Ci sarebbero così tante cose da dire.

L’unica cosa che posso fare è ringraziare tutti... le persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questi mesi e che mi accompagneranno in futuro. Maria, i miei compagni, la redazione di amici, i nostri vocal coach, Stephan, tutti i professionisti straordinari, non vi dimenticherò mai. Ora mi sento “leggera”, non vedo l’ora di farvi ascoltare tanta musica e portarvi nel mio mondo.

