Amici 21: Mattia Zenzola e Christian Stefanelli di nuovo insieme dopo il talent, la reazione di Raimondo Todaro

Mattia e Christian si ritrovano dopo l'eliminazione da Amici: le dediche social e la reazione di Todaro.

La bellissima amicizia nata nella scuola di Amici tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere. La conferma arriva direttamente dal latinista che ha condiviso sui social il momento dell'emozionante incontro con il ballerino di hip hop dopo l'eliminazione dal Serale di quest'ultimo.

Mattia Zenzola e Christian Stefanelli insieme dopo Amici

La seconda puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 26 marzo 2022, ha visto l'eliminazione di Christian Stefanelli. Un duro colpo per Raimondo Todaro, ma anche per tutti i fan del talent show di Canale 5 visto che il ballerino di hip hop era tra gli allievi preferiti della ventunesima edizione.

A pochi giorni dalla sua eliminazione, però, Christian ha potuto riabbracciare una persona a lui molto cara. Stiamo parlando di Mattia, con cui ha condiviso gioie e dolori nella scuola di Amici. "Quanto mi sei mancato fratello mio" ha scritto il giovane latinista su Tik Tok a corredo di un emozionante video che riprende il loro incontro.

Oltre al video, i due ex allievi della ventunesima edizione di Amici hanno pubblicato anche diversi selfie insieme. "Finalmente insieme" ha scritto il ballerino di latino sotto al post, che, come prevedibile, è stato commentato anche dal loro insegnante di ballo, Todaro: "La felicità in una foto". Ricordiamo che Mattia ha dovuto lasciare la scuola per un grave infortunio al piede, ma tornerà a settembre nella scuola per riprendere il suo percorso.

