Amici 21, Martina Miliddi: "L’ho vissuta con tanta amarezza"

Gossip TV

La ballerina torna a parlare del suo intenso e discusso percorso nella scuola di Amici.

Martina Miliddi è tornata a parlare della sua intensa e discussa esperienza ad Amici. Intervistata dalla sua ex coach Lorella Cuccarini per il nuovo format Dimmi di te, la ballerina di latino ha ricordato alcuni momenti importanti vissuti nella scuola e speso parole di stima e affetto per Maria De Filippi.

La confessione di Martina Miliddi su Amici

Maria De Filippi e la sua squadra sono già al lavoro per la formazione della nuova classe di Amici. Nell'attesa, l'ex allieva Martina Miliddi ha rilasciato una nuova intervista a Lorella Cuccarini in cui ha parlato del suo percorso nella scuola, impreziosito anche dalla presenza del suo attuale fidanzato Raffaele Renda:

Amici mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Tutto quello che c’era attorno, le persone, si sa che nella vita si piace e non si piace, ma tu devi andare sempre a mille. Se vuoi fare questo nella vita non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole. Oggi non mi smuovi, anzi mi stai insegnando tanto. Se tornassi indietro non piangerei così tanto. E poi non prenderei i pezzi con tanta ansia. Io lo vivevo come se fosse del professionista, invece il pezzo è tuo. Raffaele? Lui era talmente vicino a me e ad un pezzo dal mio cuore che è successo tutto in modo naturale. Siamo tanto innamorati.

Leggi anche Anna Pettinelli vuota il sacco sul rapporto con Rudy Zerbi

Martina ci ha tenuto a ringraziare anche la De Filippi per averle dato la possibile di vivere questa incredibile esperienza nella scuola di Amici:

Maria è opportunità. Chi vuole vivere di questo è consapevole del fatto che si deve mettere in gioco, fare del talento un’arma. Ti dà questa opportunità per far sì che si avveri. Magari non capita subito, però mi dà l’opportunità di dire ho fatto quel percorso. Amici era una scuola di vita.

Scopri le ultime news su Amici.