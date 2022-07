Amici 21, Anna Pettinelli vuota il sacco sul rapporto con Rudy Zerbi: "Ecco la verità"

Gossip TV

Anna Pettinelli svela tutta la verità sul rapporto ad Amici con Rudy Zerbi.

Cresce l'attesa per la ventiduesima edizione di Amici, che partirà il prossimo autunno su Canale 5. Tra i professori della scuola non ritroveremo Anna Pettinelli che, intervistata dalla sua amica e collega Lorella Cuccarini, ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità sul rapporto tra lei e Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli vuota il sacco su Rudy Zerbi

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Proprio negli ultimi giorni sono stati svelati i nomi dei professori della scuola: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per il canto, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per il ballo. Grande assente Anna Pettinelli che, in un'intervista rilasciata alla sua amica e collega Lorella per il format Un caffè, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

La Pettinelli ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola di Amici, elogiando Maria De Filippi e chiarendo la sua posizione nei confronti di Zerbi. Senza mezzi termini, la speaker radiofonica di RDS ha criticato il suo ormai ex collega nel talent show di Canale 5 svelando tutta la verità sul loro rapporto:

Leggi anche Anna Pettinelli dopo l'addio ad Amici parla di Maria De Filippi

Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo motivo. Ora vuoi chiedermi di Zerbi? La gente mi chiede se davvero tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri, non abbiamo nessun punto in comune. Proprio nessuno.

Scopri le ultime news su Amici.