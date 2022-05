Amici 21, Luigi Strangis riceve un dolce sorpresa da Carola Puddu: "Mi manchi tanto"

Gossip TV

Carola Puddu spiazza Luigi Strangis ad Amici, ecco cosa è successo nella scuola.

Momento speciale ed emozionante per Luigi Strangis ad Amici. Il cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha ricevuto una telefonata speciale da parte di Carola Puddu, la ballerina eliminata durante la quinta puntata del Serale.

Carola Puddu sorprende Luigi Strangis ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria De Filippi ha mostrato a Luigi l'intervista rilasciata da Carola a Verissimo, nella quale ha parlato del loro rapporto speciale nato nella scuola. Le dichiarazioni della ballerina ed ex allieva della maestra Celentano hanno colpito ed emozionato il giovane cantante, che ha confessato:

È stata molto dolce, davvero carina. Poi, tra l'altro, ha definito tramite un concetto d'amore il volersi bene, che alla fine era così. È stato davvero bello. Poi sembrava più matura, un'altra Carola.

Le emozioni per Luigi, però, non sono finite. Maria ha infatti deciso di dare la possibilità ai due giovani talenti di sentirsi per telefono. La ballerina gli ha prima raccontato come procede la sua vita dopo l'eliminazione dal Serale e poi lo ha spronato ad andare avanti e a dare il meglio di sè in vista della Semifinale di Amici:

Sono impegnatissima, ho ripreso ad allenarmi. Adesso dovrò trasferirmi a Roma perché mi hanno fatto il contratto con la compagnia. Sono contenta. Mi manchi tanto Gigi. Prenditi cura di Michele, è il mio protetto sappilo. So che può essere difficile a volte, ma tu fai il tuo, divertiti e fregatene. Vai al massimo perché la gente ti ama. Arrivi a tante persone e io ti auguro veramente di andare avanti. Te lo meriti tanto.

