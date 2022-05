Amici 21, la rivelazione di Maria De Filippi sulla Semifinale: "Ecco cosa succederà nella prossima puntata"

Gossip TV

Maria De Filippi annuncia tutte le novità della prossima puntata del Serale di Amici.

Fervono i preparativi per la semifinale della ventunesima edizione di Amici, che andrà in onda sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Sette i ragazzi ancora in gara al Serale: Luigi Strangis, Albe, Sissi e Alex per la categoria canto; Serena Carella, Dario Schirone e Michele Esposito per la categoria ballo.

Le regole della Semifinale di Amici 21

Nel daytime di ieri di Amici 21, Maria De Filippi si è collegata in casetta per spiegare ai sette talenti ancora in gara al Serale il meccanismo della Semifinale. Stando a quanto riportato dalla conduttrice, i finalisti saranno cinque e le tre manche non saranno miste, come accaduto fino a ora, bensì per categoria:

Ben arrivati alla semifinale! Tra un pò è finito tutto...Allora la finale è a cinque, la semifinale è tutta al positivo. Nel senso che le tre manche a cui siete abituati stabiliscono i tre finalisti. Siete in sette, quindi tre finalisti e poi ne mancano due che vanno al ballottaggio. I due, del ballottaggio a quattro, vanno in finale. Saprete tutto in studio. Ci sono tre ballerini e quattro cantanti...la prima manche è di canto, la seconda è di ballo, la terza è di canto e poi c'è il ballottaggio. Due cantanti e un ballerino entrano sicuramente dopo le prime tre manche in finale. È tutto chiaro?

Per ognuna delle tre manche non ci sarà un eliminato, ma un finalista! Ricordiamo che sono tre le squadre del Serale che si sfideranno per arrivare in finale: Luigi e Michele per il team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Albe e Dario per il team capitanato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Alex, Sissi e Serena per il team capitanato Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

