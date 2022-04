Amici 21, Luigi Strangis e il diabete: la rivelazione dei genitori del cantante

Gossip TV

I genitori di Luigi Strangis rompono il silenzio sulla malattia del giovane cantante di Amici.

Luigi Strangis è riuscito ad aprire il suo cuore nella scuola di Amici e a parlare del diabete, la malattia che dal 2016 gli causa sia problemi fisici che emotivi. A rivelare qualche dettaglio in più sulle condizioni di salute del giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ci hanno pensato i suoi genitori.

Il retroscena sulla malattia di Luigi Strangis

Luigi è tra i protagonisti più amati e apprezzati della ventunesima edizione di Amici. Il cantante, infatti, è riuscito a conquistare tutti, sia dentro che fuori la scuola, con il suo grandissimo talento. Nonostante la sua giovane età, però, il ragazzo ha rivelato a Maria De Filippi di dover fare i conti quotidianamente con il diabete, la malattia che dal 2016 gli ha cambiato la vita:

Se io mi faccio prendere dall'adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare tranquillo, l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Anche se sono seduto, c'è tensione. [...] Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete. Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato.

Leggi anche Serena e Dario in crisi ad Amici, ecco perché!

A far luce sulla situazione e rivelare qualche dettaglio in più sulle sue condizioni di salute ci hanno pensato proprio i genitori di Luigi al settimanale Di Più. Emanuele e Laura, che hanno rivelato di essere fieri e orogliosi del figlio e della sua scelta di parlare della sua malattia nella scuola di Amici, hanno confessato: "Ora per stare bene porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l'insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno".

Scopri le ultime news su Amici.