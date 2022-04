Amici 21, la dolorosa confessione di Luigi Strangis: "Ho paura, cerco di non reagire alle sue frecciatine perché..."

Gossip TV

Il cantante Luigi Strangis parla della sua malattia ad Amici.

Tempo di confessioni ad Amici per Luigi Strangis. Parlando con Maria De Filippi, il giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si è lasciato andare rivelando il vero motivo per cui ha deciso di non reagire alle provocazioni del suo compagno di scuola Alex.

Luigi Strangis parla della sua malattia: la confessione ad Amici

Nella scuola di Amici, Luigi è tornato a parlare della sua malattia. Il giovane cantante, visibilmente provato, ha rivelato a Maria di soffrire di diabete da quando ha 16 anni e proprio per questo motivo cerca di controllare le sue emozioni evitando di reagire alle provocazioni di Alex:

C'è un distacco con Alex, sto andando avanti. Rimarca spesso molte cose, mi manda frecciatine. Cerco di rilassarmi, non reagire. Se io mi faccio prendere dall'adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l'adrenalina non fa fare effetto all'insulina. Anche se sono seduto, c'è tensione.

Quando avevo 16 anni mi è venuto il diabete, sono stato sei mesi senza ed è stato pesante, il medico non me lo diceva che era quello, diceva che era lo sviluppo. Da quel momento controllo il corpo, le emozioni, cerco di stare tranquillo. Penso che non ci sia nulla di così devastante nella vita, per lasciarmi andare penso che ci sia di peggio. Non funziona sempre. A me non pesa il diabete, devo controllarmi punto, a modo mio magari ma cerco di stare sempre rilassato. Ho l'ansia di andare dal medico, ho paura che mi dice le cose.

Ricordiamo che con l'eliminazione di Carola Puddu dal Serale, i ragazzi ancora in gara ad Amici sono: Albe e Dario per il team Anna Pettinelli-Veronica Peparini; Michele, LDA e Luigi per il team Rudy Zerbi-Alessandra Celentano; Serena, Nunzio, Sissi e Alex per il team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro.

