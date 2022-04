Amici 21: Alessandra Celentano torna all'attacco contro Serena e Dario, il crollo dei due ballerini della scuola

Gossip TV

La maestra Celentano critica duramente i due ballerini del Serale di Amici, che si lasciano andare a un duro sfogo in casetta.

In vista della sesta puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 23 aprile 2022 su Canale 5, Alessandra Celentano ha lanciato un nuovo guanto di sfida sia a Serena Carella che a Dario Schirone. Parole molto forti quelle usate dalla maestra, che hanno provocato la dura reazione dei due ballerini della scuola.

Serena e Dario in crisi per "colpa" di Alessandra Celentano

Tensione nella scuola di Amici. Nel daytime di ieri, la maestra Celentano ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida a Serena e Dario in vista della nuova puntata del Serale. Le critiche dell'insegnante di danza classica, però, non sono per niente piaciute alla ballerina della squadra capitanata da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che non è riuscita a trattenere le lacrime:

Mi da fastidio che parla sempre delle solite cose, del fisico. Sono stanca. Fa piacere che dica tante altre cose… la personalità e le altre cose che ha detto, però questo no. Le altre cose sono un controsenso. Ho personalità, movimento, son brava ma non ho il fisico. Quindi non posso lavorare in compagnie di alti livelli. Per Dario non era necessario essere così schietti nei confronti della sua compagna di avventura.

Parole molto forti anche nei confronti di Dario, al quale Alessandra, senza mezzi termini, ha dato dello "spocchioso". Inevitabile la reazione del ballerino e allievo di Veronica Peparini che, demoralizzato e dispiaciuto per tutta la situazione, si è lasciato andare a un duro sfogo con la conduttrice di Amici:

Se difendere il ballerino che sono significa non essere umili ha una visione distorta dell’umiltà. Sul fisico non voglio dire niente. Credo che siano inutili questi guanti perché alla fine io e Michele siamo due mondi completamenti opposti. Secondo me non si fa e basta. Lo faccio perché non ho mai rifiutato male. Non credo lo farò male ma tanto la mia parola vale poco. Rimango delle mie convinzioni anche se vengono abbattute. Devo fare tanta esperienza, a 17 anni sono entrato qui e ora ne ho 18.

