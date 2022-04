Amici 21, Giulia Stabile scrive a Carola Puddu dopo l'eliminazione: "È stato bello ma ora devi..."

Gossip TV

Il dolce messaggio sui social di Giulia Stabile dopo l'eliminazione di Carola Puddu dal Serale di Amici.

La quinta puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione di Carola Puddu. A darle sostegno ci ha pensato la ballerina professionista Giulia Stabile, che ha commentato il post sui social dell'ormai ex allieva della maestra Alessandra Celentano riservandole parole di grande stima e affetto.

La dolce dedica di Giulia Stabile per Carola Puddu

Nel corso dell'ultima puntata del Serale, andata in onda sabato 16 aprile 2022 su Canale 5, Carola è stata costretta a lasciare definitivamente la scuola di Amici. A poche ore dalla sua eliminazione, la bravissima ballerina è tornata sui social per fare un bilancio del suo percorso e ringraziare i suoi professori, i ballerini professionisti e i suoi compagni di avventura per l'affetto e il sostegno ricevuto:

Finisce qua il mio percorso ad Amici. 7 mesi di tanta danza e tante emozioni. Non sono brava con le parole e non ne avrò mai abbastanza per ringraziare tutto lo staff, i maestri, i miei compagni, e voi, che mi avete sempre supportata ed incoraggiata anche nei momenti difficili. Maestro Alberto montesso e maestra Alessandra Celentano siete stati i miei punti di riferimento, terrò i vostri insegnamenti preziosi nella mia danza come nella mia vita. [...] Ringrazio tutti i professionisti, grazie a voi ho potuto imparare nuovi stili, ho pianto, ho riso, mi sono disperata e anche divertita. Grazie per i vostri insegnamenti. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore sempre con me. Forza squadra Zerbi Cele, andate avanti così come vi ho lasciati, siete i miei protetti.

Per Carola, però, le emozioni non sono finite. Per chi non lo sapesse, l'ex allieva della maestra Celentano, subito dopo l'eliminazione, è stata informata da Maria De Filippi che Fabrizio Monteverde le proporrà a breve il ruolo di Giulietta nel balletto di Giulietta e Romeo che debutterà a ottobre al teatro Olimpico di Roma. A commentare il post della ballerina è arrivata anche la professionista Giulia Stabile:

Cucciolina, ho tanti bei ricordi in sala con te, è stato bello ma ora sarà altrettanto bello, devi continuare a spingere proprio come ti ho vista spingere a don’t cha. Mi raccomando “chica mala”.

