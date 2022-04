Amici 21: Lorella Cuccarini sarà tra i volti di un amatissimo programma Mediaset

Gossip TV

Lorella Cuccarini, attuale professoressa di canto nel talent show di Amici, sarà al timone di uno storico e amatissimo programma nell'access prime time di Canale 5.

Lorella Cuccarini sarà tra i volti di un amatissimo programma Mediaset

Lo ha reso noto Tv Blog, annunciando che Lorella tornerà a Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

Lorella ha già condotto Striscia il mese scorso, quando è stata chiamata a sostituire Francesca Manzini per via della sua assenza dovuta al Covid, per un totale di quattro puntate. Questa volta, per la showgirl, si prospetta una conduzione fissa anche se non è stato ancora reso noto chi l'affiancherà nella conduzione. Nel corso delle puntate condotte per sostituire l'assenza della Manzini, ha avuto accanto Gerry Scotti con il quale c'è stato un ottimo feeling ma potrebbe anche tornare Ezio Greggio, storico conduttore del tg di Ricci, con il quale sono anche molto amici.

Un nuovo e importante traguardo per Lorella che come ha fatto notare Blogo, sancisce una vera e propria consacrazione per l'azienda di Cologno. La conduttrice e showgirl romana è un dei volti più amati del piccolo schermo e il suo ritorno a Mediaset nel talent show di Amici, lo ha confermato. Dopo il divorzio da Rai Uno, la De Filippi l’ha voluta nello storico talent show nel ruolo di insegnante per i giovani allievi della scuola: una scelta vincente in cui Lorella continua a mostrare il suo talento e la sua grande professionalità che si adatta ad ogni ruolo.