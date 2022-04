Amici 21, Lorella Cuccarini rivela: "Maria De Filippi mi ha detto che..."

Gossip TV

L'insegnante di Amici 21, Lorella Cuccarini, svela un aneddoto su Maria De Filippi.

Stasera, sabato 23 aprile 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, la coach Lorella Cuccarini ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in cui ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi e gli altri professori del talent show.

Il retroscena di Lorella Cuccarini su Maria De Filippi

Cresce l'attesa per la sesta puntata del Serale di Amici 21. Tre le squadre ancora in gioco capitanate rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nel talent show e svelato un aneddoto su Maria De Filippi:

Parto dall’inizio perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: "È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?". E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione. Questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti.

A proposito degli scontri in studio con i suoi colleghi, in particolar modo con Zerbi e la maestra Celentano, la Cuccarini ha rivelato che, alla fine, tutti i professori della scuola sono competitivi perché credono fermamente nella bravura e nel talento dei propri allievi:

Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso, quando lo abbiamo fatto eravamo convinti che i ragazzi scelti erano quelli che in previsione potevano diventare i migliori. E la competizione, serale dopo serale, cresce. La sfida si fa molto dura, a colpi di esibizioni uno si aggiudica la permanenza, con quello che vuol dire per un giovane esibirsi anche una sera in più ad Amici.

