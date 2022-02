Amici 21, Lorella Cuccarini gela Alex: ''Se non tiri fuori tutto…''

Gossip TV

Lorella Cuccarini incontra Sissi e Alex, tra i primi ad aver conquistato la maglia del Serale di Amici.

C’è grande attesa per il debutto ufficiale del Serale della ventunesima edizione di Amici. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana, Lorella Cuccarini ha scelto i primi due cantanti a cui assegnare l’abita maglia, ovvero Sissi e Alex. Adesso, tuttavia, la professoressa di canto pretende di più dai due talenti e decide di mettere in chiaro le cose con un lungo discorso di preparazione.

Amici 21, Lorella Cuccarini sprona Alex e Sissi

Si sono aperte ufficialmente le selezioni per le maglie del Serale e non tutti i giovani talenti di Amici potranno ottenerne una. La selezione è sempre più agguerrita e i professori vogliono premiare chi considerano un vero portento in canto o danza, dando modo di competere per la finale e la vittoria. Mentre Anna Pettinelli rimprovera duramente Albe, Lorella Cuccarini può festeggiare i primi due cantanti della sua scuderia che hanno ottenuto l’ingresso al Serale.

Stiamo parlando di Sissi e Alex, che hanno conquistato tutti con la loro voce e i loro testi. I due cantanti possono tirare un sospiro di sollievo? Per la maestra Lorella non è questo il momento di mollare e rilassarsi, dal momento che devono ancora perfezionare le esibizioni che porteranno sul palco per cercare la salvezza e ottenere il punto per la rispettiva squadra. Cuccarini ha chiamato Alex e Sissi nella sala di canto per far loro un discorso di incoraggiamento: “Non voglio mettervi paura ma sono numeri giganteschi. Se non tirate fuori tutto quello che siete diventate piccoli così. L’opportunità me l’avete data voi perché noi prof avevamo la possibilità di scegliere. Io ho avuto questa fortuna. Adesso arriviamo alla parte più complicata”, ha spiegato Lorella.

Mentre Sissi è apparsa molto rilassata e felice di poter continuare a dare il meglio di sé, Alex non ha nascosto la preoccupazione per ciò che lo attende al Serale, mettendo in luce anche la sua parte più emotiva.

