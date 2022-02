Amici 21, Anna Pettinelli furiosa con Albe: ''Smettila di fare la vittima''

Gossip TV

Dopo l’ultima puntata di Amici, Anna Pettinelli rimprovera duramente Albe.

L’atteggiamento di Albe non convince Anna Pettinelli che, dopo aver visto il cantante rischiare l’eliminazione durante l’ultima puntata di Amici, decide di fare una bella ramanzina al giovane talento. Secondo la maestra di canto, infatti, Albe spende troppo tempo a lamentarsi e mettersi a paragone con gli altri, finendo per lavorare poco e male sui suoi pezzi.

Amici 21, Pettinelli nera con Albe!

La ventunesima edizione di Amici sta per inaugurare la fase del Serale, attesissima dal pubblico del talent show di Canale5 e temuta dagli allievi, che dovranno lottare per ottenere un posto nelle squadre. Nel corso dell’ultima puntata, Albe ha rischiato l’eliminazione e ha ottenuto un voto basso durante la prova giudicata da Beppe Vessicchio. Il giudizio del maestro ha scosso particolarmente il cantante che, dopo aver ascoltato lo sfogo di LDA, si è lamentato per l’esito della prova, certo di non aver fatto poi così male sul palco.

Anna Pettinelli è prontamente intervenuta, mostrando ad Albe il video delle sue lunghe lamentele ed esortandolo a cambiare atteggiamento prima che sia troppo tardi. “Fino ad adesso hai fatto la vittima. Se tu mi ricadi in questo atteggiamento io rivedo il nemico. Io mi preoccupo per tutta la puntata. Sono stata chiarissima con te e per questa volta te la sei scampata”, ha dichiarato Pettinelli visibilmente infastidita dalle parole del cantante. Secondo la maestra di canto, infatti, Albe spende fin troppo tempo a lamentarsi e a paragonarsi agli altri colleghi, finendo per portare in scena performance discutibili e poco curate.

“Tu non hai capito una cosa fondamentale. Se perdi il tuo tempo a lamentarti non vai da nessuna parte. Non stare lì a fare il piagnone tutte le volte”, ha ribadito Pettinelli. Vedendo la docente furiosa, Albe ha promesso di impegnarsi e ha sottolineato di aver lavorato molto bene in settimana, a differenza di ciò che gli viene rimproverato.

Scopri le ultime news su Amici.