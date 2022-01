Amici 21: lite furibonda tra LDA ed Elena Manuele, volano accuse e offese tra i due cantanti

Gossip TV

Scontro di fuoco nella casetta di Amici tra LDA ed Elena.

Amici 21 tornerà in onda la prossima domenica 9 gennaio 2022 su Canale 5 con una nuova imperdibile puntata. Nell'attesa in casetta, è scoppiata una lite furibonda tra LDA ed Elena Manuele. Il motivo? L'organizzazione delle pulizie domestiche.

LDA ed Elena ai ferri corti: duro scontro ad Amici

LDA ed Elena si sono resi protagonisti di un'accesa discussione ad Amici. Tutto è nato quando i ragazzi si sono confrontati per la gestione delle pulizie della cucina. Tra tutti, Serena ha rimproverato Luca di stare attento solo alle sue cose e di non aver pulito la cucina con Elena. "Tra me e Luca non c'è dialogo. Non c'è collaborazione tra di noi. Cambiamoci" ha dichiarato la cantante.

Le parole di Elena hanno provocato la dura reazione di LDA: "Quando una fa la santa e non è vero io impazzisco. Sto impazzendo [...] Stai sparando sulla croce rossa perché ci sono questi che sono microfoni e queste che sono telecamere. Fino e mo non ti ci ho mandato perché ho rispetto, ma altrimenti sai quante volte". "Non mi parlare di rispetto Luca, perché dovrei uscire le cose da tanto tempo a questa parte" ha ribattuto la cantante furiosa e con la voce rotta dal pianto.

Provata dalla situazione, Elena ha abbandonato il salone seguita da Alex e Cosmary: "Mi fa salire un nervoso questa persona ha il coraggio pure di parlarmi di rispetto io mi sto zitta perché sono buona. È un mese che mi sta sul ca**o per i suoi atteggiamenti che ha nei miei confronti". Intanto Luca ha continuato a sfogarsi con Serena ribadendo la sua posizione: "Adesso si starà facendo il piantino di là, a me queste cose a vittima mi stanno sul ca**o perché quando sei arrabbiato con una persona ti sfoghi con qualcuno e poi con quell'altro ci parli, non è fai la pazzia perché hai l'amica che ti difende".

