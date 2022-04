Amici 21, Leonardo Lini tradisce Maria De Filippi per Ballando con le Stelle? Il gossip

Gossip TV

Sembra che per Leonardo Lini, ultimo eliminato dal Serale di Amici, il futuro sul piccolo schermo sia roseo grazie a Milly Carlucci.

Eliminato dal Serale della ventunesima edizione di Amici, Leonardo Lini potrebbe presto approdare in un altro programma televisivo, tradendo Maria De Filippi per finire nelle schiere di Milly Carlucci. Vediamo insieme il gossip che riguarda il ballerino del talent show di Canale5.

Leonardo da Amici a Ballando con le Stelle?

L’eliminazione di Leonardo Lini dal Serale della ventunesima edizione del Serale di Amici ha lasciato l’amaro in bocca ai fan del talent show di Canale5, che avrebbero voluto vederlo mettersi alla prova con nuove coreografie. Leonardo ha rotto il silenzio dopo l’addio al programma di Maria De Filippi ed è tornato alla suo quotidianità, con la speranza di fare del suo talento e della sua passione una professione affermata, lavorando anche con la sorella che fa parte del corpo dei professionisti di Ballando con le Stelle.

E proprio a tale proposito si è notato uno strano intreccio tra Leonardo, Maria e Milly Carlucci derivato dai commenti di apprezzamenti di Carolyn Smith, giudice dello show danzante di Rai1, che si è congratulata con entusiasmo con Lini sui social, gradendo non poco il suo percorso nel programma della De Filippi.

Visto il talento innegabile di Leonardo, i fan del ballerino hanno iniziato a chiedersi se anche Carlucci abbia messo gli occhi su di lui, magari proponendogli un contatto per la nuova stagione di Ballando. Al momento questo rimane un mero gossip, e dovremmo aspettare qualche mese per capire se si aprirà o meno questa grande possibilità per Lini.

