Amici 21, Leonardo Lini dopo l'eliminazione confessa: "Ancora non riesco a descrivere..."

Le prime dichiarazioni sui social del ballerino Leonardo dopo l'eliminazione dal Serale di Amici.

La terza puntata del Serale di Amici 21 ha visto l'eliminazione dei ballerini Leonardo Lini e John Erik. A poche ore dalla loro uscita di scena, i due giovani talenti sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il loro percorso nella scuola.

Leonardo Lini torna sui social dopo Amici

A pochi giorni dalla loro eliminazione dal Serale di Amici, John Erik e Leonardo sono tornati sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto durante il loro percorso nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Se l'ex allievo di Veronica Peparini è stato molto più sintetico nei ringraziamenti, il latinista ha scritto:

La mia bellissima esperienza ad Amici termina qui. Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno. Ringrazio di cuore Maria De Filippi per l’opportunità che mi ha dato e per le bellissime parole nei miei riguardi, la maestra Alessandra Celentano per aver creduto in me e avermi sempre supportato, Nancy Berti e Vincenzo Durevole per le meravigliose coreografie ed Elisa Brunetti per averle ballate con me.

Grazie ai miei splendidi compagni di viaggio con cui ho condiviso questo bellissimo percorso, siete stati come una grande famiglia per me. Grazie alla redazione e a tutte le persone che lavorano per il programma. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e scritto dei bellissimi messaggi.

Con l'eliminazione dal Serale di Amici di John e Leonardo, i ragazzi ancora in gara sono: Luigi, LDA, Michele e Carola per il team Rudy Zerbi-Celentano; Sissi, Alex, Aisha, Nunzio e Serena per il team Lorella Cuccarini-Raimondo Todaro; Albe, Crytical e Dario per il team Anna Pettinelli-Veronica Peparini.

