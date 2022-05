Amici 21, LDA vuota il sacco sulla partecipazione di Lulù Selassié nel videoclip di Bandana: "Ecco la verità"

Gossip TV

Lulù Selassié nel videoclip di Bandana di LDA? La confessione del cantante di Amici 21.

Momento d'oro per LDA che, dopo la sua partecipazione ad Amici, continuare a stare ai vertici delle classifiche musicali con la sua Bandana. Non solo. Il giovane cantante è finito anche al centro di numerosi gossip per una presunta collaborazione con Lulù Selassié, ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La verità di LDA su Lulù Selassié

Lulù Selassié sarà presente nel videoclip di Bandana? A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio LDA. Intervistato dal settimanale Chi, l'ex amatissimo protagonista della ventunesima edizione di Amici ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutti coloro che vorrebbero la giovane principessa etiope nel suo prossimo videoclip:

La verità è che io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa. Non voglio dire una scemenza, penso proprio una settimana fa … Non so bene da dove sia partita questa cosa, mi devo ancora schiarire le idee. Su Twitter ha iniziato a girare questa cosa ma totalmente a caso, io e lei non ci conosciamo. Se vuole fare il video per me non ci sono problemi.

Leggi anche Serena Carella in lacrime per l'emozionante sorpresa ad Amici

Dopo aver chiarito la sua posizione e rivelato di essere rimasto sorpreso dalla richiesta dei suoi fan, Luca D'Alessio, in arte LDA, ha lanciato un vero e proprio appello alla Selassié:

Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo magari per un futuro video di Bandana. Io ti giuro non sapevo nulla di questa cosa, mi dispiace perché hanno fatto questa cosa e non ci conosciamo nemmeno. Però se vogliamo fare il video, facciamo il video. Non ci sono problemi.

Cosa deciderà di fare Lulù? Ricordiamo che domenica 15 maggio 2022 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici. Chi, tra Luigi Strangis, Michele Esposito, Serena Carella, Albe, Sissi e Alex, sarà il vincitore assoluto della ventunesima edizione del talent show di Maria De Filippi?

Scopri le ultime news su Amici.